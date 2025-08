Kunstbrücke zwischen Lahr und Wallis: Kunst- und Kulturaustausch im Pumpwerk und L‘Art Pour Lahr

Mit „Fotokunst – Kunstfoto“ startet am 18. Juli ein Kunst- und Kulturaustauschprojekt zwischen der Walliser Künstlergruppe Visarte, dem Kunstverein L‘Art Pour Lahr und dem Kunstort Pumpwerk Lahr-Hugsweier. Initiiert vom Künstler Felix Grundhöfer, verbindet das Projekt zwei regionale Kunstszenen über Landesgrenzen hinweg.

In einem ersten Ausstellungsblock vom 18. Juli bis 8. August verwandeln 17 Künstler:innen aus dem Wallis das ehemalige Wasserpumpwerk in Lahr in eine begehbare Kunstinstallation. Die digital eingereichten Werke werden vor Ort auf unterschiedliche Materialien gedruckt, projiziert und kreativ im Raum sowie im Außenbereich inszeniert. Die Vernissage findet am 18. Juli, 19 Uhr statt. Geöffnet ist die Ausstellung freitags von 18 bis 21 Uhr und sonntags von 13 bis 15 Uhr.

Vom 14. bis 23. August folgt in der Galerie von L’Art Pour Lahr eine zweite Ausstellung mit Fotografien und einer Projektdokumentation. Auch hier beginnt die Ausstellung mit einer Vernissage am 14. August, 19 Uhr. Begleitet wird die Ausstellung von zwei Vorträgen Walliser Künstler:innen. Am 15. August spricht Carlo Schmidt über „Die Kunst von der Kunst zu leben“ (19 Uhr), am 19. August Manuela Brügger über „Standing Schweizer Künstlerinnen im Schweizer Kunstbetrieb“ (18:30 Uhr).

Fotokunst – Kunstfoto. Wasserpumpwerk Lahr, 18.07.-08.08., L‘Art Pour Lahr, Obertorstraße 4, Lahr, 14.-23.08.25. www.l-art-pour-lahr.de