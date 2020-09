Kunst erleben: Freiburger nocturne laden zum Rundgang ein

Im Rahmen der alljährlichen nocturne öffnen namhafte Ausstellungsräume in Freiburg am 18. September, von 18 bis 22 Uhr ihre Türen. Große und kleine Kunsträume, Galerien, Museen und Kunstinstitute ermöglichen den Besucher*innen der nocturne einen individuellen Kunstrundgang, der in diesem Jahr entschleunigt und damit Corona-gerecht stattfindet. Die Kunstbegeisterten erwartet an diesem Abend ein vielfältiges Programm, das quer durch die Epochen und künstlerische Artenvielfalt der Freiburger Kunstszene führt. Einige Kunstinstitutionen nehmen diesen Abend sogar zum Anlass, neue Ausstellungen zu eröffnen.

Voraussichtlich wird der individuelle Rundgang dieses Jahr entschleunigt stattfinden, es kann unter Umständen zu Wartzeiten beim Einlass kommen. Auf Grund der aktuellen Situation bitten die Kunsthäuser um vorherige Anmeldung und Einhaltung der gängigen Corona-Etikette, wie z. B. das Tragen einer Mund-Nasebedeckung und das Einhalten der Abstände vor Ort.

Weitere Infos: www.kunst-in-freiburg.de. Bitte beachten Sie zusätzlich die Ankündigungen auf den Websites der Ausstellungsorte.