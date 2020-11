“Kulturkässle” / Helfen Sie mit!

Liebe Leser*innen,

Liebe Kulturschaffende,

Liebe Kund*innen,

seit dem 2. November steht die Kunst- und Kulturwelt in Deutschland wieder still. Theater, Museen, Cafés und Restaurants, Freizeit- und Sportstätten mussten schließen und bangen um ihre Existenzen. Da wir uns als Sprachrohr der kulturellen Szene sehen, haben wir lange überlegt, was wir für unsere regionalen Künstler*innen, ob Schauspiel, Tanz, Musik, bildende Kunst oder Literatur, tun können.

Zugunsten der freien Kulturszene unserer Regio plant der Kultur Joker ab Dienstag, 17. November 2020 eine Sammelaktion. Wir haben folgendes organisiert: der Kultur Joker wird in ca. 40 Einzelhandelsläden in Freiburg ein Kulturkässle aufstellen. Besucher*innen des Einzelhandels können dann einen Betrag X in das Kulturkässle schmeißen. Ob es das Rückgeld vom Einkauf, ein symbolischer Kaffee oder der Wert einer Kino- oder Theaterkarte ist. Jeder Geldbetrag ist wertvoll und Ausdruck von Wertschätzung gegenüber einer Branche, die viel zu oft vernachlässigt wird. Eine Auflistung der teilehmenden Einzelhandelsläden mit Kulturkässle finden Sie ab dem 17. November hier. Die Aktion läuft vorerst bis zum 31. Januar 2021.

Als Kund*in unseres Verlages unterstützen Sie bereits seit langer Zeit unsere Arbeit für die regionale Kulturszene. Nun haben wir uns etwas Besonderes überlegt: 5 % jeder Werbeanzeige (max. 5% zusätzliche Rabattierung) die im DEZ/JAN-Kultur-Joker geschaltet wird, fließen in das Kulturkässle und dienen als direkte Unterstützung für unsere Kulturszene. Nun hoffen wir auch auf Ihre Unterstützung, damit unsere Sammelaktion ein voller Erfolg wird. Über das Teilen und Weitererzählen vom Kulturkässle freuen wir uns!

Ihr seid ein frei arbeitendes Ensemble, das schon viel zu lange keine Bühne mehr gesehen hat? Solokünstler*innen, Tänzer*innen und Schauspieler*innen? Egal ob Theater, Tanz, Kunst, Literatur oder Musik. Schreibt uns unter redaktion@kulturjoker.de mit dem Betreff “Kulturkässle”. Unter allen Teilnehmenden ziehen wir am Montag, den 14. Dezember 2020 fünf Empfänger*innen, denen die gesammelten Einnahmen gleichberechtigt zugutekommen. Einsendeschluss: 13. Dezember 2020.