Kulturelle Vielfalt mitgestalten: Das E-Werk sucht Bürger:innen-Jury für das Festival Cordiale und Musiker:innen für das Jazzfestival Freiburg

Das E-Werk Freiburg lädt mit zwei aktuellen Open Calls zur aktiven Mitgestaltung des Kulturprogramms in Freiburg ein. Gesucht werden Mitwirkende für eine Bürger:innen-Jury, die das transkulturelle Festival Cordiale kuratiert sowie Musiker:innen und Bands für das Jazzfestival Freiburg.

Seit 2018 ist die Cordiale ein Ort für kulturellen Austausch und künstlerische Vielfalt. Das Festival wird von Menschen mit Migrationserfahrung oder Mehrfachzugehörigkeit kuratiert und versteht sich als Plattform für unterschiedlichste kulturelle Ausdrucksformen. Nun wird eine Bürger:innen-Jury gesucht, die das Festival über ein Jahr hinweg mitentwickelt. Gesucht werden Menschen mit Interesse an Kunst, Kultur und gemeinschaftlicher Gestaltung, unabhängig von Alter, Herkunft oder Erfahrung. Die Jury trifft sich regelmäßig zwischen Juni 2025 und Juli 2026 und erhält eine Aufwandsentschädigung sowie freien Eintritt zu allen Veranstaltungen des E-Werks im genannten Zeitraum. Die Bewerbung erfolgt über drei kurze Fragen und ist bis zum 18. Mai per E-Mail an Sofie Anton (sofie.anton@ewerk-freiburg.de) möglich.

Parallel dazu sucht das E-Werk Musiker:innen für zwei zentrale Termine des Jazzfestivals Freiburg 2025. Am 20. September findet der sogenannte „Minigipfel“ statt, ein Abend mit Livemusik in verschiedenen Kneipen im Stadtteil Stühlinger sowie der Innenstadt. Gesucht werden Solokünstler:innen und kleine Bands (maximal vier Mitglieder), die Jazz, Blues, Soul, Funk, Singer/Songwriter, Folk oder experimentelle Musikstile vertreten. Am 28. September folgt dann „Jazz im Garten“ im Stadtgarten Freiburg, ein vorwiegend akustisches Format ohne große technische Anforderungen. Interessierte Musiker:innen können sich bis zum 18. Mai mit einem Demo und einer Kurzbeschreibung beim E-Werk (sofie.anton@ewerk-freiburg.de) bewerben.

Weitere Infos: ewerk-freiburg.de