Kultur kennt keine Grenze: Ein Blick hinter die Kulissen des deutsch-französischen Kulturzentrums Art’Rhena am Europäischen Tag des Kulturerbes

Ein Tag für die Kultur, für die Neugier und für alle, die gern hinter die Kulissen schauen, bietet die Art’Rhena am 20. September. Das deutsch-französische Kulturzentrum beteiligt sich mit einem vielfältigen Programm am Europäischen Tag des Kulturerbes. Eingebettet in die Landschaft am Rhein lädt das Haus dazu ein, Architektur, Kunst, Natur und gemeinsames Gestalten zu erleben.

Kultur ist mehr als nur Unterhaltung, sie öffnet Räume für Begegnung, Austausch und gegenseitiges Verständnis. In einer Zeit, in der unsere Welt oft von Trennung und Unsicherheit geprägt ist, zeigt Kultur, wie viel wir gemeinsam haben und wie bereichernd Vielfalt sein kann. Deshalb ist es wichtig, dass kulturelle Angebote für alle zugänglich sind, unabhängig von sozialem Status, Sprache oder Herkunft. Nur so kann Kultur ihre verbindende Funktion entfalten und dazu beitragen, gesellschaftliche Vielfalt als Stärke zu begreifen. Die Art’Rhena ist deswegen mehr als eine Bühne, es ist ein Ort der Begegnung zwischen Sprachen, Kulturen und Menschen. Als bilinguales deutsch-französisches Kulturzentrum steht es für einen offenen, niederschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur auf beiden Seiten des Rheins. Diese Haltung spiegelt sich nicht nur im Programm wider, sondern auch in der Preisgestaltung. Eintrittspreise werden bewusst sozial gedacht, um möglichst vielen Menschen die Teilnahme zu ermöglichen. Kultur soll hier nicht distanzieren, sondern verbinden – durch Mehrsprachigkeit, kreative Teilhabe und ein Klima der Offenheit.

Zentraler Bestandteil des Tages sind Führungen durch das Theatergebäude, die Einblicke in die Entstehung, Gestaltung und Nutzung der Art’Rhena geben und einen Blick hinter die Kulissen des Theaters bieten. Die Führungen finden um 14 Uhr auf Französisch und um 16 Uhr auf Deutsch statt (Anmeldung: jb.raeth@artrhena.eu). Parallel dazu startet um 14 Uhr ein Tanz- und Musikworkshop im Innenbereich, angeleitet von Estelle Baur und Alex Wehrlin. Ab 15:30 Uhr wird es kreativ bei einem Aquarell-Workshop und einer Naturerkundung rund ums Haus, begleitet von Laetitia Fleuranceau und Gwladys Philippe. Alle Angebote richten sich an Menschen ab 7 Jahren.

In Kooperation mit dem Maison de la nature du vieux canal – Hirtzfelden entsteht so ein offener, kreativer Nachmittag, der Lust macht auf gemeinsames Entdecken, Erleben und Gestalten. Ob neugieriger Blick hinter die Kulissen, erste Tanzschritte auf der Bühne oder Farben auf dem Papier: Der Tag des Kulturerbes in der Art’Rhena verbindet Menschen, Sprachen und Perspektiven.

Weitere Infos und Tickets: artrhena.eu

Bildnachweis: Aquarelle malen am Rhein ©Art’Rhena