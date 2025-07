Kultur für alle – ohne visuelle Grenzen: Kultur-Pilotprojekt für blinde und sehbehinderte Besucher:innen bei den Bregenzer Festspielen

Die Bregenzer Festspiele werden in diesem Sommer erstmals ein Pilotprojekt zur Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Menschen umsetzen und rücken damit das Thema Barrierefreiheit im Kultursektor ins Zentrum. Damit zählt das Festival außerdem zu den ersten Kulturinstitutionen Vorarlbergs, die ein solches barrierefreies Angebot in eine Opernproduktion integrieren.

Am 28. Juli haben blinde und sehbehinderte Besucher:innen erstmals die Möglichkeit, eine Vorstellung der Oper Œdipe im Bregenzer Festspielhaus auf ganz neue Art und Weise mitzuverfolgen. Mithilfe speziell geschulter Live-Audiokommentator:innen sowie einer drahtlosen Assistenzhöranlage werden Bild, Handlung und das Opernlibretto simultan beschrieben. So wird die Vorstellung also akustisch und in enger Abstimmung mit der künstlerischen Leitung begleitet. Zusätzlich werden Programmhefte in Brailleschrift bereitgestellt. Die Kosten dafür übernimmt Hauptsponsor Casinos Austria.

Im Rahmen der dritten Baustufe des Bregenzer Festspielhauses wurde mit der schrittweisen Sanierung der Spielstätten auch in die technische Infrastruktur und den Ausbau der Barrierefreiheit investiert. Die neue drahtlose Assistenzhöranlage mit knapp hundert Empfängern inklusive Kopfhörern soll bald auf allen Bühnen im Festspielhaus zum Einsatz kommen – vom Großen Saal über die Werkstattbühne bis hin zur Seebühne. Neben dem neuen Schwerpunkt für blinde und sehbehinderte Besucher:innen wird diese Anlage bereits zur Unterstützung von Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen eingesetzt. Über unterschiedliche Kanäle kann das Kulturerlebnis für Gehörlose und Blinde auf unkomplizierte Weise individuell zugänglich gemacht werden.