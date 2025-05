Kompass für digitale Bildung: Die Learntec lädt im Mai nach Karlsruhe ein (Verlosung)

Ob Künstliche Intelligenz oder immersive Lernerlebnisse, digitale Bildung ist so präsent wie nie. Vom 6. bis 8. Mai präsentieren rund 400 internationale Ausstellende bei der Fachmesse Learntec in der Messe Karlsruhe ihre aktuellen Lösungen. Mit einem umfangreichen Programm an Vorträgen und Workshops sowie eiem hochkarätig besetzten Kongress bieten sich Inspiration und Expertise für individuelle Herausforderungen und Unternehmen. Parallel findet die New Work Evolution Messe statt, die in den Themenbereichen Technology, DE&I, Culture und Offices alle Facetten neuer Arbeitswelten abdeckt.

Tickets: messe-karlsruhe.de

Wir verlosen 1×2 Tickets für einen Tag ihrer Wahl. Senden Sie eine Mail mit dem Stichwort „Learntec“ im Betreff und Ihren Kontaktdaten (Name, Telefonnummer) bis 4.5. an redaktion@kulturjoker.de. Viel Glück!