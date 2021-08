„Komm wie du willst. Das neue Frauen-Sex-Buch“ der preisgekrönten Autorin und Wissenschaftlerin Emily Nagoskiwie

Durch das gesamte Buch ziehen sich die kursiv gedruckten Geschichten der vier Frauen Olivia, Merritt, Camilla und Laurie. Sie sind zusammengesetzt aus den unterschiedlichsten Lebensrealitäten, die Emily Nagoski in ihrer Laufbahn als Sexualwissenschaftlerin und -pädagogin kennengelernt hat. In den Erzählungen werden verschiedene Aushandlungsprozesse zwischen Partner*innen beschrieben, meist Personen mit unterschiedlichen sexuellen Persönlichkeiten. Nagoskis Schreibstil ermöglicht es die Realisations- und Reflektionsprozesse der fiktiven Frauen zu verfolgen und dabei Erkenntnisse für sich selbst zu gewinnen.

Zum ersten Mal gibt es einen wissenschaftlichen Ansatz, um Sex wirklich zu verstehen: das Duale-Kontrollmodell. Die sexuelle Persönlichkeit ist dabei ein Mechanismus mit Gaspedal und Bremsen. Häufig liegt der Fokus darauf Gas zu geben, aber sind die Bremsen angezogen, bringt auch das Durchdrücken des Gaspedals wenig. Lausche ich darauf, ob die Kinder im Nebenzimmer ruhig schlafen, ist mein Bauch vollgestopft mit Bohnensalat, habe ich nicht aufgearbeitete Traumata oder vielleicht kalte Füße? All dies kann dazu führen, dass Annäherungsversuche einer*eines potentiellen Sexpartner*in in genervter Gereiztheit anstatt tollem gemeinsamem Sex enden. Wieso Menschen in dieser Situation kein Einzelfall sind und wie damit umgegangen werden kann, bespricht Emily Nagoski in ihrem 2015 erschienenen und nun upgedateten Buch „Komm wie du willst. Das neue Frauen-Sex-Buch“. Emily Nagoski schrieb ihre Doktorarbeit in „Health Behaviour“ und leitete den Fachbereich Wellness Education des Smith College in Northampton, bevor sie Vollzeitautorin und Sprecherin wurde.

„Komm wie du willst“ hat 457 Seiten, auf denen sich Emily Nagoski regelmäßig wiederholt. Die Repetitionen von Sätzen wie „wir sind alle normal“, „jede, die möchte, kann eine tolle Sexualität haben“, „du bist gut so genau wie du bist“, „lerne dich selbst kennen“, „du bist toll“ sind beabsichtigt. Sie sollen dazu führen an die Aussagen zu glauben. Das Lesen des Buches, gespickt mit Fragen an die lesende Person und Aufgabenblättern ist ein Prozess. Natürlich ist ein Buch zu lesen keine Therapie, aber durch das direkte Ansprechen der Lesenden fühlt es sich fast so an, als würde man der Sexualpädagogin Emily Nagoski gegenübersitzen.

Die lebendige, direkte Sprache des Buches baut keine Barrieren zwischen Autorin und Leserin auf. Nagoski beherrscht einfach ihr Metier, weiß nach jahrelanger Erfahrung mit unzähligen Studierenden in ihren Vorlesungen und Menschen, die sie um Unterstützung baten, wie sie an dieses oft so oberflächlich behandelte Thema „Sexualität“ heranzugehen hat.

Am Ende jedes Kapitels, es gibt insgesamt neun, steht ein „Noch einmal kurz zusammengefasst“. Hier finden sich Stichpunkte wie: „Etwa 15 Prozent der Frauen empfinden spontanes Verlangen – sie wollen Sex aus heiterem Himmel. Dreißig Prozent erleben Verlangen als responsiv – sie wollen nur Sex, wenn schon etwas ziemlich Erotisches passiert. Der Rest, etwa die Hälfte der Frauen, erlebt es je nach Kontext als eine Kombination von beidem“ (Seite 345). Nagoski rät zu Beginn, beispielsweise Partner*innen die „Noch einmal kurz zusammengefasst“-Passagen vorzulesen, sodass diese die wichtigsten Punkte des Buches ebenfalls mitbekommen. Generell wird Sex in diesem Buch viel in Partnerschaften gedacht, die Autorin sieht stabile und enge Bindungen als einen der wichtigsten Kontextfaktoren für ein erfüllendes Sexleben an.

Im Untertitel des Buches „Das neue Frauen-Sex-Buch“ erklärt Nagoski, dass sie von Frauen spricht, da die empirische Lage bei inter- oder transgeschlechtlichen Personen noch nicht ausreichend sei, um sie in ihr Buch aufzunehmen. Das mag aus biologischer und psychologischer Perspektive stimmen, zementiert jedoch eine dichotome Geschlechterteilung.

Im Großteil geht es in dem Buch um Probleme, die im Umgang mit der eigenen Sexualität in Verflechtung mit einer Erziehung als Frau auftreten können, welche nichts mit dem Körper an sich zu tun haben müssen. Reinheit, Jungfräulichkeit, Zurückhaltung, ‚weiblich sein‘ eben, in Verbindung mit übersteigerten Erwartungen, mit dem einen richtigen Partner dann aber von null auf hundert total erfahren und selbstbewusst zu sein, können zu Selbstzweifeln und unerfüllbaren Normvorstellungen führen.

Nagoski betont, dass alle Körper aus den gleichen Teilen aufgebaut sind, die bei jedem Menschen unterschiedlich aussehen können.Dies wäre der perfekte Ansatzpunkt gewesen, um aufzuzeigen, dass es nicht genau zwei Richtungen gibt, in die die Entwicklung gehen kann und dass die Unterscheidung der Fortpflanzungsmerkmale auch biologisch nicht mehr als die Geschlechterunterscheidung angesehen wird. Leider passiert dies nicht.

Das Emily Nagoski Psychologie studiert hat und ihr eigentlichesZiel gewesenist, Gehirnforscherin zu werden, merkt man ihren Argumentationen an. Sie weist oft auf tiefliegende Mechanismen des Menschen, wie beispielsweise den Stress-Reaktions-Zyklus hin.Diese Prozesse des Körpers zu verstehen und damit umgehen lernen, hilft natürlich nicht nur insexueller Hinsicht, sondern generell im Leben. Das große Interesse an den Teilen ihres Buches in denen es um Stress für weiblich lebende Personen dieser Gesellschaft, und dem Umgang mit diesem, geht, veranlasste Emily Nagoski gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Amelia Nagoski das Buch „Stress. Warum Frauen leichter ausbrennen und was sie für sich tun können“ zu veröffentlichen (Kösel Verlag, 2019).

„Komm wie du willst“ ist ein Buch, das zum Nachdenken und darüber sprechen anregt. Die Essenz des Buches ist: Wir sind alle normal! Dies ist wohl gerade heute ein wichtiger Gedanke, den ich vorbehaltlos unterschreiben würde und allein, um sich diesen Satz immer wieder durchzulesen und ihn irgendwann vielleicht zu verinnerlichen, lohnt sich das Lesen schon!

Emily Nagoski „Komm wie du willst. Das neue Frauen-Sex-Buch“, Knaur, 2015.

Auf ihrer Website www.emilynagoski.com finden sich

Arbeitsblätter, die sie auch in ihrem Buch vorstellt, Videos und Podcasts sowie Infos zu den Workshops die sie für (Sex)Pädagog*innen, Therapeut*innen, Medizinisches Personal aber auch für alle anderen hält.