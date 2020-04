Musik | April 2020 | von Redaktion Klassik, Jazz, Welt- und Filmmusik: Stadtbibliothek Freiburg bietet Musik-Streamingdienst Für Fans der klassischen Musik und des melodiösen Jazz bietet die Stadtbibliothek Freiburg jetzt auch zwei Musik-Streamingdienste an. Mit mehr als 146.000 CDs ist die Naxos Music Library die weltweit größte Online-Bibliothek der klassischen Musik. Neben Standard- und Nischenrepertoires der gesamten Musikgeschichte ist von mittelalterlicher Musik über Barock, Klassik, Romantik bis hin zu aktuellen zeitgenössischen Kompositionen inhaltlich beinahe alles vertreten. Zudem sind bekannte Stimmen und Kompositionen der Welt- und Filmmusik zu entdecken und auch für Kids gibt es in der „Junior Section“ einige Highlights zum Entdecken und Erleben. Rundum findet man in dieser digitalen Musikbibliothek alles, was die Herzen der Musikliebhaber höher schlagen lässt. In der Naxos Music Library Jazz finden sich über 180 Labels mit Jazzgrößen von Herbie Hancock, Lee Morgan, Wayne Shorter, John Coltrane, Miles Davis bis zu Charlie Parker. Über die Homepage der Stadtbibliothek können sich Nutzer*innen der Stadtbibliothek mit ihrer Bibliotheksausweisnummer und ihrem Passwort anmelden und direkt mit dem Streamen von Musik und Hörbüchern beginnen. Wer noch keinen Ausweis der Stadtbibliothek besitzt, kann sich über deren Homepage selbst registrieren. Weitere Infos unter: www.freiburg.de/stadtbibliothek. Emmendinger Jungunternehmer entwickeln Corona-Browsergame Kunstausstellung in Kenzingen aufgeschoben! »

