„Klang der Stadt – eine Sinfonie in F-Dur“ – Künstlerkollektive eigenklang und lab montage

Die regionalen Künstlerkollektive eigenklang und lab montage präsentieren vom 28. August bis 30. August anlässlich der 900-Jahre Feier der Stadt Freiburg die interaktive audio-visuelle Installation „Klang der Stadt – eine Sinfonie in F-Dur“. Die Installation spiegelt verschiedene zeitgeschichtliche und offentliche Stadträume wieder. Den Kern des Kunstprojekts bildet der sogenannte Resonanztraum auf dem Platz der alten Synagoge. In diesem Resonanztraum erleben die Besucher*innen das gesamte Klangbild der Stadt Freiburg durch ein immersives Soundsystem und eine visuelle Installation. Das Kunstprojekt „Klang der Stadt – eine Symphonie in F-Dur“ verbindet verschiedene Deutungsebenen, auf denen sich die Betrachter*innen bewegen können. Dabei geht es um Partizipation, künstlerische Intervention, Reflektion und Präsentation in einem zeitgeschichtlichen Kunsterlebnis in Echtzeit.

Die Künstlerkollektive haben noch einen ganz besonderen Aufruf an die Bürger*innen der Stadt Freiburg: Habt Ihr Erinnerungen, Geschichten, Tagebücher, Texte im Zusammenhang mit Freiburg und möchtet diese gerne mit den Künstler*innen teilen? Spielen Sie ein Instrument und haben Lust darauf, es mitzubringen und/oder Ihr Können zu teilen? Haben Sie Lust auf eine Performance zeitgenossischen Tanzes oder Schauspiels? Dann melden Sie sich bei den Künstlerkollektiven eigenklang und lab montage und werden so Teil des künstlerischen Prozess.