Kennst Du Vivace? Durch ein breites Programm fördert der Verein die italienische Kultur in Südbaden

Unsere Leser*innen kennen ihn eigentlich schon, denn der 2017 gegründete italienische Kulturverein war einer der Protagonisten sowohl im Rahmen der Feierlichkeiten des Dante-Jahres als auch der 6. Woche der italienischen Küche in der Welt, über die der Joker berichtet hat. Der Vivace („lebendig“ auf Italienisch) hat jedoch noch viel mehr zu bieten. Seit 2019 wird er vom italienischen Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit unterstützt und hat sich zur offiziellen Fördereinrichtung für die italienische Kultur und Sprache in Südbaden entwickelt, eine der größten weltweit. Ihrer Mission geht der Verein mit besonderem Augenmerk auf die Kunst in all ihren Formen nach: der Literatur, der Musik, dem Kino usw., und verfolgt dabei das Ziel, eine Brücke zwischen der italienischen und der deutschen Kultur zu bauen.

Die Sprachkurse und die Arbeit an den Schulen

Der Vivace führt in zahlreichen staatlichen und privaten Schulen in ganz Südbaden sowie im eigenen Sitz in Freiburg italienische Sprach- und Kulturkurse durch. Die sind kostenlos und richten sich an Kinder aller Nationalitäten von null bis achtzehn Jahren. Außerdem bietet der Verein Schülerinnen und Schülern italienischer Herkunft Deutschförderungskurse und Nachhilfe bei allen Schulfächer an. Diese erfolgen nach einem in enger Absprache mit den besuchten Schulen erstellten personalisierten Lernplan und können von den Familien für einen kleinen Betrag in Anspruch genommen werden. Für all diejenigen, die an einem Studium in Italien interessiert sind oder einen Nachweis der Italienischkenntnisse für das Berufsleben brauchen, veranstaltet der Vivace als CILS-Prüfstelle Vorbereitungskurse zur Erlangung der international anerkannten Zertifizierung für Sprachkenntnisse.

Filippa

Die Bibliothek von Vivace in der Bismarckallee 22 ist immer wieder ein Besuch wert. Sie umfasst über 3000 Titel, und nicht nur Kinderliteratur: spannende Lektüre für Erwachsene sind auch dabei, angefangen mit den bedeutendsten italienischen Schriftstellern. Alle Medien kann man vor Ort auf der gemütlichen Couch nutzen oder im Online-Katalog bestellen und zu sich nach Hause kommen lassen. Für alle Vereinsmitglieder ist der Verstand kostenlos. Zudem steht den Liebhabern des italienischen Kinos eine große Filmauswahl zum Ausleihen zur Verfügung, denn Filippa ist auch Videothek! Die schönen Räume werden für Kunstwerkstätten, Buchvorstellungen und Lesungen genutzt, diese Events finden jedoch auch an anderen Standorten in der Region statt: die Präsentation des Buches „Sulla strada di Iqbal“ mit anschließender Diskussion mit der Autorin Catia Proietti soll Ende Februar auch in Lahr, Lorrach und Waldshut-Tiengen abgehalten werden.

Vivacine

Jeden Monat lädt Vivace seine Mitglieder zu unvergesslichen Kinoabenden ein. Auf der Leinwand – und mit italienischen oder deutschen Untertiteln – werden Perlen des klassischen italienischen Kinos und neue Produktionen gezeigt, die vom vergangenen und heutigen Italien erzählen. Für die Kleineren wurde neuerdings VIVACINE GIOVANI mit einem besonderen Filmprogramm ins Leben gerufen. Im Anschluss an die Projektion gibt es einen Aperitif ‚all’italiana’, ein geselliges Beisammensein zum Gedankenaustausch mit ein paar Knabbereien und Getränken. Für leckere Pizzen und Arancini sorgt Benny Pollizzi der Beatzzeria. Der Verein freut sich über eine Probeteilnahme aller Interessierten, die sich danach für eine Mitgliedschaft (der jährliche Beitrag für die ganze Familie beträgt nur 20 €) entscheiden können. Nächste Termine sind am 14. Januar mit „Tutto quello che vuoi“ und am 25 Februar mit „Nessuno mi può giudicare“ geplant. Und im März 2022 wird Vivace durch zahlreiche Initiativen den Filmregisseur, Dichter und Schriftsteller Pier Paolo Pasolini anlässlich seines 100. Geburtstags feiern.

Weitere Infos: vivace-freiburg.de; www.youtube.com/channel/UCi5EwYzs8rjzozQ5QGJDxKg