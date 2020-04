Kultour | April 2020 | von Redaktion Karte kaufen und Gutes tun! Freiburger Künstler*innen brauchen Ihre Hilfe! Das E-Werk Freiburg setzt ein Zeichen der Solidarität mit Freiburger Künstler*innen, deren bereits geplante Veranstaltungen aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden mussten. Mit der virtuellen Aktion „Karte kaufen und Gutes tun“ können Sie direkt und unbürokratisch helfen. Das geht ganz einfach und bequem vom heimischen Sofa aus: Auf der Webseite des E-Werks und auf reservix.de können Tickets zu 5, 10, 15, 20, 50 oder 100 Euro gekauft werden. © E-Werk

Die Erlöse dieser nicht real stattfindenden Veranstaltung gehen zu 100 Prozent an Freiburger Künstler*innen, deren Veranstaltungen nun im E-Werk Freiburg nicht wie geplant stattfinden können und die dadurch in eine finanzielle Notsituation geraten sind. Diese Aktion gilt vorerst bis zum 30. Juni 2020. Gegebenenfalls wird sie selbstverständlich verlängert, um die Existenz „unserer“ Künstler*innen zu sichern.

Karte kaufen und Gutes tun:

