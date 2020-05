Kunst | Mai 2020 | von Redaktion

JugendKunstParkour 2020 – “grenzenloswerden” geht online

© Julia Bernard

Der JugendKunstParkour findet aufgrund der Coronakrise in diesem Jahr digital statt. Seit 13. April bis Mitte Juni warten wöchentlich neue Aufgaben, Anregungen und Aktionen auf kunsthungrige Menschen zwischen 15 und 25 Jahren, die zum Motto „grenzenloswerden“ zuhause kreativ werden möchten. Jeden Montag starten die Atelierleiter*innen verschiedene Aktionen auf Instagram und Facebook. Geplant sind Projekte in bildender Kunst und Fotografie und eine gemeinschaftliche Texturfotosammlung unter dem Hashtag #Detailblick, die anschließend zum Logo der Aktion zusammengefügt werden soll.

Darüber hinaus soll es auch eine kleine Trickfilmwerkstatt Zusammenarbeit mit Blackwood Films geben. Von den zuhause entstandenen Kunstwerken können anschließend pro Kunstwerk drei Fotos an jukupa.freiburg@gmail.com geschickt werden, auf einem der Fotos sollte die Künstlerin oder der Künstler selbst mit ihrem oder seinem Kunstwerk zu sehen sein. Die Fotogalerie wird auf www.jugendkunstparkour-freiburg.de und zum Abschlussfestival des JugendKunstParkour am 17. und 18. Juli (analog oder digital) präsentiert.