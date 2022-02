Jetzt Mitmachen: Museum Natur und Mensch sucht fantasievoll gestaltete Ostereier

Nach zwei Jahren Pause steht nun endlich wieder die beliebte Ausstellung „Vom Ei zum Küken“ im Museum Natur und Mensch in Freiburg vor der Tür. Im Rahmen eines Wettbewerbs dürfen sich sich Schulklassen und Kita-Gruppen im Vorfeld beim Bemalen, Bekleben und Verzieren von Ostereiern kreativ austoben. Einreichen können die jungen Künstler*innen ihre verzierten Ostereier ab sofort an der Museumskasse. Im Anschluss kürt das Museum in der Gerberau 32 die schönsten und fantasiereichsten Eier. Ab Samstag, 5. März, schmücken diese dann den bunt geschmückten „Eierbaum“, den Besucher*innen während der Laufzeit der Ausstellung (bis 24. April) bewundern und vielleicht sogar das eigene Ei im Baum entdecken können.



Die Abgabe der verzierten Eier ist bis zum 20. März an der Museumskasse. Weitere Infos zum Wettbewerb und die Teilnahmebedingungen www.freiburg.de/museen-kueken.



Bildquellen Museum Natur und Mensch sucht zur Kükenausstellung fantasievoll gestaltete Eier.: Bildquelle: Museum Natur und Mensch/Peter Geißler