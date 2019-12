Allgemein | Dezember 2019 | von Redaktion Jetzt für den Behindertenbeirat kandidieren! Aufruf in einfacher Sprache Der Behindertenbeirat wird alle 5 Jahre neu gewählt. Das nächste Mal am 15. März 2020. Im Behindertenbeirat sitzen auch 16 Menschen mit Behinderungen. Sie wissen am besten wie man Freiburg barrierefrei und inklusiv machen kann. Deshalb beraten sie die Ämter der Stadt Freiburg und den Gemeinderat. So können diese besser die richtige Entscheidung für Menschen mit Behinderungtreffen. © promo Menschen die 18 Jahre oder älter sind, können Mitglied im Beirat werden. Man sagt: Sie können sich wählen lassen. Dafür müssen sie einen Grad der Behinderung von mindestens 50 haben. Sie müssen in Freiburg wohnen. Wer in den Beirat möchte, muss sich bis zum 15. Januar bei der Behindertenbeauftragten melden. Entweder per Telefon: 0761 201-3505 oder per Email: info@behindertnebeirat-freiburg.de Wählen können Menschen mit einem Grad der Behinderung von 50. Sie müssen in Freiburg wohnen und 16 Jahre oder älter sein. Weitere Infos finden Sie unter: www.wirmischenunsein.de Das Erfolgsmusical „Anatevka“ ist in der französischen Version „Unviolonsur le toit“ in Straßburg zu sehen Tipp für die Adventszeit: “Druckwerke” Gabriele Wübben und Reinhard Wiedemer »

