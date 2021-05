„Invent a Chip“ (IaC) – Wettbewerb für Schüler*innen der 8.-13. Klasse mit tollen Preisen!

Die Technologieorganisation VDE und das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BAMF) suchen in der 20. Runde des „Invent a Chip“ Schüler*innen, die Mikrochips neu designen. Wichtig ist: es werden keine Vorkenntnisse gebraucht und die Aktion kann einen positiven Beitrag zur Energiewende, Mobilität und letztendlich dem Klimawandel leisten. Schüler*innen der 8. bis 13. Klasse sowie Elektronikprojekte von Bildungseinrichtungen können an dem Wettbewerb teilnehmen. Dabei wird ihnen von Expert*innen der Uni Hannover gezeigt, „wie sie ihre Projekte mit frei konfigurierbaren Logikgattern in einem Mikrochip umsetzen können“ erklärt der VDE Vorstandsvorsitzende, Ansgar Hinz.

Nach der Anmeldung gibt es ein Quiz zu lösen, welches aus zwanzig Fragen rund um Elektronik und Mikrochips besteht. Zusätzliche können die Schüler*innen an der IaC-Challenge teilnehmen. Expert*innen zeigen wie das Designen der Chips funktioniert und dann können die Teilnehmenden sich selbst erproben. Die Top Ten der Challenge erhalten unter Anleitung von Expert*innen des Instituts für Mikroelektronische Systeme der Leinbiz Universität Hannover, ein eigenes FPGA-Board. Sie lernen mit ihrem selbst konfigurierten Mikrochip und mit weiterer Hardware umzugehen. Durch den Wettbewerb kommen die Schüler*innen in Kontakt mit dem Feld der Mikroelektronik und können selbst erste Erfahrungen sammeln.

Zu gewinnen gibt es beim Quiz für die besten 50 Teilnehmenden einen Mikrocontroller. Schulen können Preisgelder von 500, 750 und 1.000 Euro gewinnen. Die Gewinner*innen der IaC-Challenge erhalten ein Preisgeld von bis zu 1.500 Euro und haben die Chance auf ein Praktikum bei Robert Bosch in Reutlingen für 2022. Zusätzlich gibt es eine Einladung zu Technikveranstaltungen 2022. Gesponsert wird der Wettbewerb von Bosch, Cologne Chip, Globalfoundries, Infineon, Siemens und vielen mehr.

Weitere Infos und Anmeldung unter: www.invent-a-chip.de und für Bildungseinrichtungen unter www.labs-for-chips.de.