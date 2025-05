Innovationen für ein selbstbestimmtes Leben: Vom 22. bis 24. Mai 2025 öffnet die REHAB Karlsruhe ihre Türen

Die REHAB Karlsruhe, die vom 22. bis 24. Mai in Karlsruhe stattfindet, ist eine der führenden Messen für Rehabilitation, Therapie, Pflege und Inklusion und lädt vom 22. bis 24. Mai in die Messe Karlsruhe ein. Seit 45 Jahren ist sie ein zentraler Treffpunkt für Fachleute, Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen.

In drei barrierefreien Hallen der Messe Karlsruhe präsentieren knapp 400 Ausstellende aus Deutschland und Europa neueste Trends und Innovationen aus der Reha- und Orthopädietechnik, moderne Therapieansätze und umfangreiche Pflege- und Assistenzangebote. Besuchende erwartet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen: Von Mobilitätshilfen wie Rollstühlen, Scootern und Handbikes über umgerüstete Autos und digitale Assistenzsysteme bis hin zu Exoskeletten, Therapiegeräten und Kinderhilfsmitteln. Besuchende können die neuesten Innovationen erleben, Produkte testen und sich persönlich beraten lassen − auf insgesamt elf thematisch angeordneten Marktplätzen. Fachleute und Selbsthilfegruppen stehen für den Austausch und praxisnahe Unterstützung bereit. In zwei Foren werden zudem Vorträge, und Diskussionsrunden zu aktuellen Themen und Trends in der Hilfsmittelbranche angeboten.

Die REHAB Karlsruhe ist ein Ort der Begegnung, des interdisziplinären Wissenstransfers und der Inspiration – für Fachkräfte wie auch für Menschen mit Behinderungen.

Weitere Infos und Tickets: www.rehab-karlsruhe.com