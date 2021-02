Ingo Meller und Julia Galandi-Pascual im Künstlergespräch (22. Februar, 19 Uhr, Livestream PEAC Museum)

Bereits am kommenden Montag, 22. Februar, 19 Uhr, führt die Direktorin des PEAC Museums, Dr. Julia Galandi-Pascual mit dem Maler Ingo Meller ein Künstlergespräch via Zoom. Das Gespräch selbst findet sowohl in den Räumen der aktuellen Ausstellung im PEAC Museum statt, als auch im Atelier des Künstlers Ingo Meller in Leipzig, von wo er seine Werke und künstlerische Arbeit vorstellt.Der Maler und gebürtige Kölner Ingo Meller lebt und arbeitet in Leipzig, wo er außerdem als Professor für Malerei an der Hochschule für Graphik und Buchkunst in Leipzig lehrt. Seine Ölgemälde setzen sich mit der Erscheinung von Farbe im Bild auseinander. Dabei portraitiert er den Prozess der Farben und widmet sich ihrem künstlerischen Auftrag, nämlich der Sichtbarkeit eines Werks. In diesem Kontext ist es die Dialektik zwischen künstlerischem Inhalt auf der einen und dem Wert der Malerei auf der anderen Seite, die die Arbeit des Malers beeinflusst.