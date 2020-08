inFreiburgzuhause: Schallplattenauktions-Show mit Hank the DJ, Marie und Antoinette

Das Streaming-Projekt #inFreiburgzuhause heißt Sie herzlich Willkommen zur großen Schallplatten-Auktion mit Hank the DJ, Marie und Antoinette am 03. August, 20 Uhr live aus dem The Great Räng Teng Teng. Hank The DJ ist der Auktionator, die Zwillinge Marie und Antoinette die ausführenden Organe. Alle gespielten Schallplatten stehen zur Auktion, was nicht versteigert wird kommt unter die gefürchtete Vinyl-Guillotine! Nur zugucken reicht also nicht – Die große Top oder Flop Show lebt nicht nur von der bunten Musikauswahl, sondern vor allem von reger Publikumsbeteiligung und haarstäubenden Geboten. Findet das musikalische Machwerk ein neues Zuhause oder ist die Scheibe der Guillotine geweiht? Kann die geliebte heimische Plattensammlung bereichert werden oder weckt das Stück so unschöne Erinnerungen, dass es per Höchstgebot vom Erdboden getilgt wird? Richtig gelesen: bei dieser Show kann auch auf die Zerstörung geboten werden!

Cool oder Trash? Hit oder Shit? Top oder Flop? Reingucken und mitmachen! Gesteigert, geschwärmt und gelästert wird im Livechat auf www.infreiburgzuhause.de. Bezahlt wird über PayPal. Die ersteigerten Schätze können entweder bei Flight13 Records in der Stühlingerstraße abgeholt werden oder ihr bekommt sie per Post zugesandt.

Live streamen auf: https://www.infreiburgzuhause.de