Ideen für eine bessere Zukunft: Die Freiburger Bürgerstiftung ruft zum alljährlichen Pitch auf

Im März eines jeden Jahres lädt die Freiburger Bürgerstiftung zum (mittlerweile) traditionellen Pitch ein – ein, wenn man so möchte, spannender Wettstreit sozialer, kultureller, und sportlicher Projekte um Fördergelder. In den vergangenen Jahren hat sich die Veranstaltung aber mehr und mehr zu einem Netzwerktreffen engagierter Bürger:innen entwickelt, bei der über spannende Projekte ins Gespräch gekommen wird.

Bis zu 20 Initiativen aus allen Schichten und Altersgruppen können am 11. März, 18 Uhr im im Schaltwerk des JobRads ihre Idee in fünf Minuten einer Jury und einem interessierten Publikum präsentieren. Die Art der Vorstellung ist frei und lädt zur Kreativität ein: ob freier Vortrag, PowerPoint-Präsentation, Vorführungen, Gedichte oder Graphic Recording.

Am Ende vergibt nicht nur die Jury Preise (1500, 750 und 500 Euro). Auch das Publikum zeichnet Projekte mit 500 und 250 Euro aus – auch die Oberle-Stiftung (750 Euro) oder die Strandkorb-Stiftung (500 Euro) loben Zusatzpreise aus.

Bis 19. Februar können sich Initiativen mit ihrem Projekt unter geschaeftsstelle@freiburger-buergerstiftung.de bewerben. Voraussetzungen für die Teilnahme ist eine kurze Projektskizze (max. 1 DIN A4 Seite: Was ist die Idee, wie soll diese umgesetzt werden, mit welchen Kosten rechnen Sie, wie ist der Zeitplan). Gefördert werden Projekte, die der Satzung der Freiburger Bürgerstiftung entsprechen, z.B. aus den Bereichen Soziales, Gesundheit, Ökologie, Kultur oder Bildung. Da die FBS keine Förderbeträge an Privatpersonen ausschütten kann, ist der Status der bewerbenden Initiative als gemeinnütziger Verein oder die Kooperation mit einem solchen für die Mittelvergabe hilfreich.

Weitere Infos: www.freiburger­-buergerstiftung.de