Hommage an die Diversität: Die Schattenspringer zeigen „Backstage – Hinter den Kulissen. Nichts ist so, wie es scheint“ im Kammertheater des E-Werks in Freiburg

Sie sind das älteste inklusive Theater-Ensemble Baden-Württembergs: 1998 unter dem Dach des Diakonischen Werkes Freiburg quasi an einem Küchentisch gegründet, feierten sie 2000 mit Shakespeares „Was Ihr wollt“ ihre erste Premiere im Theater am Martinstor. Manch Urgestein ist heute noch mit dabei. Seitdem entwickeln sie im Zweijahresrhythmus ihre eigenen Inszenierungen, immer entlang an persönlichen Erfahrungen. Das Besondere an den Schattenspringern: Hier spielen Menschen unterschiedlichen Alters mit und ohne Handicap, ihre Aufführungen sind ausverkauft, sie gastieren auf Festivals in ganz Deutschland. Und machen Mut! Dafür gab´s 2013 den Landes- Ehrenamtspreis „Echt gut!“. Jetzt zeigten die Schattenspringer mit „Backstage – Hinter den Kulissen. Nichts ist so, wie es scheint“ ihre 16. Produktion im Kammertheater des E-Werks (Regie: Katerina Fischhaber, Felix Möllenhoff. Produktionsleitung: Bertram Goldbach).

Eine Travestie-Künstlerin, eine Splatterautorin, eine Kammerjägerin, ein Forscher, Graf oder Schokoladen-Fabrikant – sie alle begegnen sich in dieser verwobenen Szenen-Collage. Die Freiheit anders zu sein und immer wieder neu – darüber diskutierten, improvisierten und probten die siebzehn Ensemble-Mitglieder seit Spätsommmer 2023 wöchentlich. Rund um das Thema Individualität und Vielfalt entwickelten sie ihre Figuren, deren Leidenschaften und Verwandlungen. Denn wer sind wir eigentlich? Und was macht das Menschsein überhaupt aus, so ihre Fragestellungen. Ausdrucksstark und souverän präsentieren sie ihre Mini-Geschichten, die entlang von vielen Hits zwischen Schlager und Rock blitzschnell ungezählte Fantasiewelten kreieren: Fast ohne Requisiten sind sie mal in der Weinstube, im Taxi, Zug oder Schloss, es gibt Kaubonbons für Zebras, Meditationskurse für Gestresste und zarte Flirtereien im Süßigkeitenladen. Ein Pizzabäcker wird zum Tänzer, ein Kellner gibt Schauspielkurse und ein Unternehmensberater macht sich für Kreativität und Toleranz stark. Dazwischen unterrichtet eine KI ihre Kollegin per Crash-Kurs in Sachen Menschwerdung, Gefühle und Humor, kommentiert und analysiert das Geschehen. Es gibt witzige Kostüme (Ewa Bobkiewicz) und Live-Lieder mit Background-Chor (musikalische Begleitung: Johannes Bräuer). Mit fast zwei Stunden ohne Pause ist diese Ideenfülle zu lang geraten, umso beeindruckender die Konzentration und Präsenz des ununterbrochen auf der Bühne agierenden Ensembles. Eine Hommage an die Diversität, immer wieder auch mit politischen Statements für die Freiheit in einer bunten Gesellschaft.

Weitere Termine: 16./17.05., 20 Uhr, Haus 037, Freiburg-Vauban. 27./28.06., 20 Uhr, Saal der Ludwigskirche, Freiburg-Herdern.