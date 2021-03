Holst-Sinfonietta live aus dem Jazzhaus! (23. März, 20 Uhr, Livestream)

Sechs Solisten der Holst-Sinfonietta spielen in ihrem neuen Konzertprogramm in der sogenannten Pierrot-Besetzung (Flöte/Klarinette/Klavier/Violine/Violoncello) plus Schlagzeug am 23. März, 20 Uhr live aus dem Jazzhaus. Diese Besetzung ist der Kern vieler etablierter Neue-Musik-Ensembles und hat in den letzten Jahrzehnten sehr viele Komponisten inspiriert. Nach dem großen Erfolg des ersten Mix for Six-Programms im Jahre 2017 hat das Ensemble nun eine Fortsetzung mit einem internationalen Programm entwickelt. Zum ersten Mal spielt das Ensemble dabei je ein Werk des Schweizer Komponisten Dieter Ammann und des jungen US-Amerikaners Timo Andres. Die Werke dieser beiden Komponisten erklingen dabei als Deutsche Erstaufführungen.

Während der Brite Mark-Anthony Turnages Grazioso! mit dem Titel eine völlig falsche Fährte legt und stattdessen sehr gewaltig und eruptiv den Hörer packt, ist Zaka der US-Amerikanerin Jennifer Higdon ein rasender Kehraus, der jeden einzelnen des Ensembles technisch extrem fordert. Das Publikum darf sich an diesem Abend auf eine musikalische Reise der Extraklasse freuen!

Florence Aoustet – Flöte/Alt-und Bassflöte/Picc.

Lorenzo SalvàPeralta – Klarinette/Bassklarinette

Lee Ferguson – Schlagzeug

Hans Fuhlbom – Klavier

Cornelius Bauer – Violine/Viola

Philipp Schiemenz – Violonc

Weitere Infos und Livestream: www.infreiburgzuhause.de