Historische Satire trifft studentische Theaterkunst: Die maniACTs zeigen „Caledonia“ in der TheaterFISTung

Die studentische Theatergruppe maniACTs des Englischen Seminars der Universität Freiburg bringt unter der Regie von Jolie Chen das Stück „Caledonia“ von Alistair Beaton auf die Bühne. Die Premiere findet am 18. Juli um 19 Uhr in der TheaterFISTung statt, weitere Aufführungen folgen am 19., 25., 26., 27. und 28. Juli, je 19 Uhr.

Die maniACTs inszenieren jedes Semester ein neues Stück und widmen sich dabei Werken englischsprachiger Autor:innen. Das Ensemble besteht überwiegend aus Studierenden, wovon viele bereits Bühnenerfahrung mitbringen. Mit „Caledonia“ greifen sie das historisch-politische Thema des gescheitertne Kolonialprojektn Schottlands Ende des 17. Jahrhunderts auf. Der schottische Banker William Paterson plante eine Handelskolonie im südlichen Panama, ein Vorhaben, das im Desaster endete und Schottland in den finanziellen Ruin stürzte. Das sogenannte Darién-Projekt gilt als ein entscheidender Auslöser für die spätere Union mit England und kostete Schottland die Unabhängigkeit.

Beatons Stück verwebt historisches Drama, Satire und Tragödie. Beleuchtete werden Themen wie Korruption, Größenwahn und den Preis ambitionierter Fehlentscheidungen, die auch heute nichts an Relevanz verloren haben. Im Zentrum stehen dabei nicht nur politische Ereignisse, sondern auch die menschlichen Schwächen, Träume und Konflikte der Figuren. Wie der Autor selbst formuliert, ist Caledonia „eine schottische Geschichte, eine internationale Geschichte, eine alte Geschichte und eine moderne Geschichte“.

Weitere Infos: maniacts.de