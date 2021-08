Hip Hop Jam mit internationalen Künstler*innen auf dem Offenburger Marktplatz

Wie auch schon vergangenes Jahr, präsentiert MoJo Entertainment gemeinsam mit dem Offenburger Rapper Nicolas Uhl alias Rapper „Drive-By“ die Hip-Hop-Eventreihe „Endlich wieder Live 21“, dieses Jahr live am 14. August, 13:30 Uhr auf dem Marktplatz in Offenburg. „Nach dem durchschlagenden Erfolg von 2020 auf dem Lindenplatz, der positiven Resonanz und die Tatsache, dass wir seit einem Jahr darauf angesprochen werden, ob wir wieder so eine Jam ausrichten würden, haben wir uns entschieden, ein Upgrade der Extraklasse vorzunehmen“, so der Veranstalter Rezan Mamkalo. Nicolas Uhl, der mit seinem elektrischen Rollstuhl durch Offenburg rollt, hat mit dem was er schon alles umgesetzt hat, eine große Bekanntheit erlangt. Weit über die Grenzen Europas hinaus spielte Drive-By bereits Konzerte in „VR“ (Virtual Reality), Anfang des Jahres sogar gemeinsam mit den beiden New Yorker Rappern „Fokis“ und dem Hip-Hop Urgestein „Edo G.“ auf Live-Streaming Portalen wie Twitch oder Hip Hop in VR. Gemeinsame Auftritte mit dem Deutschrapper „MoTrip“ aus Aachen oder „Cr7z“ zeigen deutlich, dass sich Drive-By auch auf den großen Bühnen zu Hause fühlt. „Mein Freund Fokis aus New York City hat angeboten, extra für unseren „Endlich wieder Live“ Jam aus New York anzureisen. Es wird einfach sensationell! Für jeden ist was dabei: Rap, Gesang, Tanz und coole Beats. Wir sind sehr stolz, solch eine Diversität anbieten zu können. Inklusion, Vielfalt und die Gleichstellung aller ist mir eine Herzensangelegenheit, die ich mit einer Veranstaltung wie dieser sehr gerne zum Ausdruck bringe. Kunst und Kultur bringt Menschen zusammen. Das ist gelebte Inklusion!“, erzählt Nicolas Uhl.

Für eine bunte Mischung sorgen neben Drive-By und der Hi5-Crew auch die professionellen Tänzer*innen „The School Offenburg“. Auf dem umgebauten VW Bulli werden die Jungs von „Sound Force“ gemeinsam mit dem Freiburger Hip Hop „DJ Sirob“ für die musikalische Stimmung und das Entertainment sorgen, auch der Offenburger Musikkünstler Inan€ ist in diesem Jaht wieder mit dabei. Darüber hinaus wird es erstmalig eine Mundharmonika-BeatBox Show von Patrick Pokett alias „PatHarmonics“ aus New Hampshire geben und die Mädels der „UJTB Crew“ aus Freiburg zeigen, dass Hip Hop heutzutage keine reine Männerdomäne mehr ist. Und die beiden jüngsten Rapperinnen im Teenageralter „Smilla&Mathilde“ werden den Marktplatz am Samstag mächtig aufwirbeln.

Einlass ist ab 13:30Uhr. Der Eintritt ist frei! Weitere Infos: www.MoJo-Entertainment.de