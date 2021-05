Hamburger Hafengeburtstag virtuell miterleben – Von Seemannsliedern bis zur Elbphilharmonie (7.-9. Mai)

Der Hamburger Hafengeburtstag startet am 7. Mai und verspricht ein Wochenende voller Unterhaltung. Auch dieses Event musste coronabedingt abgesagt werden, aber die digitale Welt eröffnet wieder einmal Alternativen. Deswegen können Interessierte den Hafengeburtstag ganz bequem im eigenen Wohnzimmer erleben. Geplant sind Live-Shows mit Musik und vielem mehr. Es wird einen Bandcontest und Hafengespräche auf dem Eventschiff großer Michel geben. Auch digitale Spaziergänge an Elbstränden und der Hafenpromenade werden möglich gemacht.

Beim Shanty Band Contest werden Shantys, die berühmten Seemannslieder des Nordens, von den Teilnehmenden zum Besten gegeben. Los Shanty Brothers mit Annete Kluge, die Hamburger Band Pressgeng und die Sängerin und Saxofonistin Stephanie Lottermoser widmen sich den alten Seemannsliedern. Zuschauende können ihre Favorit*innen wählen und so direkt am Contest teilnehmen. Zu Gast bei der Talkshow ist der Hamburger Kult-Sänger Achim Reichel.

Abends gibt es weitere Live-Acts zum Miterleben. Dabei sind Flo Mega, die Rockband Selig, Bernd Begemann, die Hamburger Reggaeband Guacayo, der Poetry Slamer David Friedrich und viele mehr.

Zusätzlich beteiligt sich die Elbphilharmonie an dem Programm und überträgt am Freitag den 7. Mai aus dem großen Saal des beeindruckenden Bauwerks. Das NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung des Stardirigent Paavo Järvi spielt Tschaikowaskys Streicherserenade und die Zweite Sinfonie von Carl Nielsen.

Der Hafengeburtstag findet vom 7. bis 9. Mai statt. Weitere Infos:www.hafengeburtstag.hamburg