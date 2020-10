Halloween in der Fondation Beyeler

Die Fondation Beyeler lädt am 31. Oktober von 15–20 Uhr passend zu Halloween zu einem schaurigen Kunstbesuch ein. Für eine besonders gruselige Atmosphäre wird der Berower Park in ein nebulöses Licht gehüllt. Eine spätbarocke Villa auf einem verwunschenen Hofgut am Basler Stadtrand. Leere Vogelkäfige flattern über dem Eingang. Die majestätischen Bäume des Geländes wölben sich im Wind. Dazu plätschert die Melodie des Wassers im Brunnen. In der Ferne ertönen Kuhglocken. Gänsehautfeeling pur auf dem Gelände der Fondation Beyeler. Abgerundet wird dieser besondere Tag mit einem speziellen Halloween-Programm.

Dazu warten im Park des Museums Kürbisse darauf, mit Schnitzwerkzeug und allerhand Fantasie zum Leben erweckt zu werden. Im Museum lauern ein hungriger Löwe, eine Riesenspinne und weitere Kreaturen hinter Türen und Ecken. Unheimliche Stille erwartet Besucher*innen dagegen auf der anderen Seite des Kunstraums, wo eine aktuelle Sammlungsausstellung Werke der modernen und zeitgenössischen Kunst in den Fokus rückt. Dazwischen herrscht extremes Wetter, das die Fokus Ausstellung You are the Weather (1994–96) der amerikanischen Künstlerin Roni Horn (*1955) heraufbeschwört. Im Kino laufen Horrorfilm-Klassiker wie Beetle Juice, From Dusk Till Dawn oder die Rocky Horror Picture Show, nostalgisches Gruseln vorprogrammiert! Jeweils um 18 und 19 Uhr gibt es eine Taschenlampenführung durch den Berower Park und seine Skulpturen, aber Achtung: nicht vor dem Monsterhasen erschrecken!

Als besondere Aktion erhalten Besucher*innen, die an Halloween in Kostüm erscheinen, gratis Eintritt ins Museum.

Weitere Infos: www.fondationbeyeler.ch