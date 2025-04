Große Bühne für das Ehrenamt: Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau übergibt 164.000 Euro PS-Reinertrag an 63 gemeinnützige Einrichtungen.

In der Meckelhalle der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau wurden gestern Spenden in Höhe von 164.000 Euro aus dem PS-Reinertrag 2024 an 63 gemeinnützige Einrichtungen übergeben. „Das Besondere am PS-Reinertrag ist: Diese Mittel entstehen direkt aus dem solidarischen Handeln unserer Kundinnen und Kunden – und sie fließen eins zu eins in die Region zurück“, so Daniel Zeiler, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. „Die Spenden, die wir heute übergeben, stammen ausschließlich von unseren Kundinnen und Kunden. Sie sind es, die mit ihrem PS-Los nicht nur sparen und gewinnen, sondern auch Gutes tun“. Aktuell halten Kundinnen und Kunden der Sparkasse rund 42.000 PS-Lose – mit jedem einzelnen steigt der Reinertrag, der jährlich für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung steht. „Wir unterstützen damit Menschen, die sich mit Herzblut für andere einsetzen – sei es im Sport, in der Bildung, im Umwelt- oder Gewaltschutz.“

Außerdem gab Michael Blatz, Berater und ausgewiesener Experte für Vereinsentwicklung, in einem Impulsvortrag praxisnahe Impulse, wie Vereine neue Mitglieder und Engagierte gewinnen und langfristig binden können. Für einen stimmungsvollen Abschluss sorgte der Popchor des Friedrich-Gymnasiums Freiburg, der mit einem ABBA-Medley, „Dust in the wind“ und Johnny-Cash-Klängen für Stimmung sorgte. „Unsere PS-Spendenaktion ist Teil unseres umfassenden gesellschaftlichen Engagements“, erklärt Marc Winsheimer, Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse. Insgesamt investiert die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau jährlich rund 1,9 Millionen Euro in über 1.100 Fördermaßnahmen – darunter Spenden, Sponsoring und Stiftungserträge.