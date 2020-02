Der Straußenführer

Allgemein | Februar 2020 | von Redaktion Gewinnspiel zum St. Patrick’s Day in Freiburg! Deutschland wird grün – Irland-Fans feiern St. Patrick’s Day Deutschland wird wieder zur Party-Meile: Rund um den 17. März stoßen Irland-Fans von Flensburg bis Freiburg auf Irlands Nationalheiligen an. Kein anderer nationaler Feiertag wird in mehr Ländern der Welt zelebriert als der St. Patrick’s Day. Auf sechs Kontinenten feiern zu Ehren des Schutzpatrons von der grünen Insel mehr als 70 Millionen Menschen. Dazu wird die Welt in Grün getaucht – nicht nur die Kleidung und Hüte der Iren und Irland-Fans. Auch berühmte Gebäude rund um die Welt wie das Empire State Building oder der Schiefe Turm von Pisa aber auch viele Bauwerke in Deutschland werden grün angestrahlt. Echte Fans färben sogar das irische Nationalgetränk, die meisten genießen aber ihr Guinness im original rubin-roten Look. Unter dem Motto „Let’s get together!“ sorgt Irland‘s traditionsreiche Biermarke in der Woche um den 17. März auf jeden Fall für Stimmung – ob bei Paraden, Musikfestivals oder toller Live Musik in den vielen Irish Pubs so beipsielsweise auch im McNamara‘s oder O’Kellys in Freiburg. Damit man den St. Patrick’s Day gebührend mitfeiern kann, gibt es drei tolle Guinness -Pakete zu gewinnen mit jeweils einem coolen Rucksack, einem authentischen Guinness-Werbeschild im Retrolook, einem schönen Poloshirt sowie der St. Patrick’s Day Hut, den man gleich zur Party aufsetzen kann! Zur Teilnahme bitte eine Email mit dem Betreff “St. Patrick’s Day” an: redaktion@kulturjoker.de. Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an, damit wir Sie kontaktieren können. Die Telefonnummer wird ausschließlich für diesen Zweck genutzt und anschließend nicht archiviert. Einsendeschluss: 12. März 2020

