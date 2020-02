Der Straußenführer

Literatur | Februar 2020 | von Redaktion Gewinnspiel: 2×2 Karten für die Autorenlesung mit National Book Award-Gewinnerin Sigrid Nunez: Der Freund / 5. März “Mit “The Friend” ist Sigrid Nunez über Nacht berühmt geworden als Titanin der amerikanischen Gegenwartsliteratur“, so stellte es die „New York Times“ nach dem spektakulären Sieg der New Yorker Schriftstellerin für den landesweit besten Roman auf den National Book Awards 2018 fest: Die meisterhafte, majestätische Meditation über das mühsame Weiterleben nach dem Suizid einer großen Vaterfigur und mit Hilfe eines geerbten riesenhaften Hundes, die Susan Sontags frühere Schwiegertochter und Privatsekretärin mit ihrem achten Buch (auf Deutsch als „Der Freund“ im Aufbau Verlag) vorlegt, beurteilte das Blatt enthusiastisch: „Nunez‘ Art zu schreiben hat etwas Erhebendes, ihr direkter und entschiedener Stil, die Musikalität in ihren Sätzen und ihre lebenskluge Intelligenz sind beglückend.“ © Marion Ettlinger Das Buch, ein „New York Times“-Bestseller und auch in der deutschsprachigen Presse bereits begeistert besprochen, stellt Sigrid Nunez am Donnerstag, 05. März um 20 Uhr als Gast des Carl-Schurz-Hauses im Peterhofkeller, Niemensstraße vor. Es moderiert René Freudenthal vom Carl-Schurz-Haus. Deutsche Lesestellen von Laura Angelina Palacios, Schauspielerin am Theater Freiburg. Veranstaltungssprachen sind Deutsch und Englisch. Aufgepasst: Wir verlosen 2×2 Karten für die Autorenlesung mit National Book Award-Gewinnerin Sigrid Nunez: Der Freund, 5. März, 20 Uhr im Carl-Schurz-Haus. Zur Teilnahme bitte eine Email mit dem Betreff “Sigrid Nunez” an: redaktion@kulturjoker.de. Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an, damit wir Sie kontaktieren können. Die Telefonnummer wird ausschließlich für diesen Zweck genutzt und anschließend nicht archiviert. Einsendeschluss: 3. März 2020 17. Marathon in Freiburg »