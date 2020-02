Kultur | Januar 2020 | von Redaktion Gewinner*Innen der Freiburger Leiter 2020 Auf der 32. Internationalen Kulturbörse Freiburg wurde nun zum 13. Mal der renommierte Kulturbörsenpreis “FREIBURGER LEITER” vergeben. Wie in jedem Jahr gab es die Genres Darstellende Kunst, Musik und Straßentheater, in denen begabte Künstler*Innen ausgezeichnet wurden. In diesem Jahr gewählt und somit die Preisträger*Innen der 13. Freiburger Leiter sind: Darstellende Kunst: Cie Circoncentrique (Cirque Nouveau) Musik: Elina Duni und Rob Luft (Chanson, Folk, Jazz) Straßentheater: Natalie Reckert (Cirque Nouveau) Die Künstler*Innen werden mit einer wertvollen Skulptur und einem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro ausgezeichnet und dürfen auf der 33. Internationalen Kulturbörse Freiburg 2021, sowie auf der Schweizer Kulturbörse Thun auftreten. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an die Gewinner! Die „Paul Ege Art Collection“ in Freiburg im Breisgau »

