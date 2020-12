Geschenktipp: „Vier Jahreszeiten – Vegetarisch. Saisonal. Abgefahren. Kochen.“ von Bea von Malchus

Eine junge Frau im Schneckenhaus-Gewand, die makellosen Brüste kess der Leserin präsentiert – so das Cover des neuen Kochbuchs von Schauspielerin Bea von Malchus. Nach ihrem vegetarischen Köchel-Verzeichnis von 2019 ist „Vier Jahreszeiten – Vegetarisch. Saisonal. Abgefahren. Kochen.“ die zweite Rezeptsammlung, die sie selbst „erdacht, gemalt und gemacht“ hat. Auch dieses Mal wieder im Schwarz-Weiß-Dadastil, ganz ohne Food-Fotos und Mengenangaben, dafür mit eigenen Zeichnungen, Collagen, sprachwitzigem und sehr persönlichem Assoziationsgestöber. Ein ebenso schönes wie originelles Machwerk – ganz Marke Bea von Malchus.­

Verspielt, intensiv, experimentell und variantenreich – wer gerne kocht, hat sicher Freude an diesen 134 Kreationen in salzig und süß, deftig und leicht, aufwendig und schnell. Wie schon beim Vorgänger gibt es auch hier einige Basics wie die Umami Bombe oder Abwandlungen der nord­afrikanischen Dukkahs. Passend beginnt das großformatige Paperback im Herbst: „Da essen wir Wolken“ verspricht von Malchus. Stimmungsvoll flankiert von ihrem Günterstaler Wald-Wolken-Tagebuch dreht sich hier alles um Pilze, Kastanien, Nüsse. Hafer und Kürbis – darunter so erdige Appetizer wie Bohnensuppe mit Parmesan-Meringue-Wölkchen, Steinpilz-Spinat­roulade mit Kaffee-Balsamico oder Kürbis-Hummus mit pinken Eiern. Denn das Auge isst mit. Wobei Bea von Malchus an Individualität und Kreativität appelliert: Sie selbst kocht nach Farben, Intuition und frei Schnauze, spart nicht an Fett und Gewürzen, aber: „Glauben Sie mir nichts! Schmecken Sie ab!“ – so ihr Tipp für alle kochlustigen Leser*innen.

Im Winter gibt’s dann nicht nur schnöden Kohl und Hülsenfrüchte, sondern Cassis Rotkohl zu Roquefort-Polenta-Blumen, Wacholderknödel oder Kicher-Karotten-Fry mit Goldhirse und Knoblauchjoghurt. Im Frühling kocht sie Rosa, macht Detox mit Wellness-Bädern und Gina-Lollobrigida-Peeling, im Sommer gibt’s Bollywood-Burger, Gin Gin Mule und Okonomiyaki mit Furikake. Und so weiter und so lecker. Doch egal ob Hauptgang, Suppe, Salat oder Nachtisch stellt sich die immer dringlichere Frage: Wer kocht das alles für solche wie mich, die gerne schnippeln und zugucken, aber am allerliebsten essen?!

Bea von Malchus – „Vier Jahreszeiten – Vegetarisch. Saisonal. Abgefahren. Kochen.“ 99 Seiten, 28 Euro. Gedruckt auf Recyclingpapier in Denzlingen, handsigniert. Infos und Bestellung unter www.beavonmalchus.de

