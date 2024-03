Gegen Frauenhass: Das Literaturhaus Basel lädt zu einem Abend mit drei Autorinnen ein

„Alle, wirklich alle Frauen können betroffen sein. Und alle, wirklich alle Männer können Täter sein“, schreibt Christina Clemm in ihrem Buch „Akteneinsicht – Geschichten von Frauen und Gewalt“ (Antje Kunstmann Verlag, 2020). Christina Clemm weiß, wie allgegenwärtig Gewalt gegen Frauen ist. Als Strafverteidigerin hat sie hunderte Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt vertreten. In ihrem Buch verbindet sie Fallbeispiele und Gesellschaftsanalyse und zeigt auf, was wir verändern müssen – politisch wie privat.

Bildquellen Christina Chlemm © Alena Schmick; Miriam Suter © Rachel Buehlmann; Natalia Widla © Claude Hurni: Christina Chlemm © Alena Schmick; Miriam Suter © Rachel Buehlmann; Natalia Widla © Claude Hurni