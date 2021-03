„Friends Of Poesie“ – Literatur und Musik unter dem #wirsindbuchmesse (MDR Sputnik)

Die Veranstaltung „Friends of Poesie“ des MDR Sputnik am 19. März, 20 Uhr legt den Fokus auf das Wort. Worte können Geschichten entstehen lassen und musikalische Klänge mit Erzählungen und Emotionen bereichern. Da die Leipziger Buchmesse dieses Jahr coronabedingt ausfallen muss, finden Autor*innen und Musiker*innen hier eine Bühne für ihre Werke. Es finden Lesungen und kleine Konzerte statt. Eingeladen ist unter anderem der Autor Benedikt Wells, bekannt durch seine Bestseller „Spinner“ und „Vom Ende der Einsamkeit“. Er wird seinem neuen Roman „Hard Land“ vorstellen. Hengameh Yaghoobifarah ist auch dabei und präsentiert ihr Buch „Ministerium der Träume“, dass sich um die Geschichte zweier Emigranten-Kinder in Deutschland dreht. Esther Becker bringt mit ihrem Roman „Wie die Gorillas“ ein Buch mit, welches davon berichtet, wie junge Frauen in unserer Gesellschaft aufwachsen und widmet sich der Frage der Individualität gekoppelt mit dem Wunsch dazugehören zu wollen. Außerdem wird Bernhard Heckler von seinem Buch „Das Liebesleben der Punguine“ erzählen. Nur so viel dazu: es geht um Liebe im digitalen Zeitalter.

Musikalisch wird das Programm von der schwäbischen Band Provinz, dem Duo Bruckner und der Newcomerin LUNA bereichert. Provinz ist geprägt durch den Indiepop und für Songs wie „Wenn die Party vorbei ist“ und „Was uns high macht“ bekannt. Ihr Debütalbum „Wir bauten uns Amerika“ erschien im Sommer 2020. Das Duo Bruckner besteht aus den Brüdern Matti und Jakob Bruckner, gebürtige Regensburger. Die Musik der Brüder berichtet von gemeinsamen Erfahrungen, Gemütszuständen und richtet sich nach dem Selbsternannten Genre „Verpeilter Pop“, welcher auf ihrem erstes Album „Hier“ Premiere feiert. Die junge bayrische Sängerin LUNA, deren Song „Verlierer“ im Netz auf mehrer Millionen Klicks kommt, komplettiert den Abend.

Weitere Infos: www.sputnik.de