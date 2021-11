Freiburger Integrationspreis wird zum zehnten Mal verliehen (Bewerbungsschluss: 26. November)

Der „Freiburger Integrationspreis – für eine offene Stadt“ wird seit 2012 jährlich an Freiburger*innen verliehen, die sich vor Ort für Integration und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte einsetzen. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wird durch eine Jury aus Vertreter*innen des Gemeinderats und des Migrant_innenbeirats vergeben.

Wer kann sich bewerben? Mit dem Preis ausgezeichnet werden können Einzelpersonen, Vereine, Organisationen, Initiativen und Schulprojekte die sich in vorbildlicher Weise für das interkulturelle Zusammenleben der Stadt Freiburg einsetzen. Voraussetzung ist zudem, dass der Wirkungskreis in Freiburg liegt und mögliche Preisträger*innen mindestens 16 Jahre alt sind. Unternehmen können durch einen nicht dotierten Sonderpreis gewürdigt werden.

Was wird ausgezeichnet? Ausgezeichnet werden Aktivitäten, Initiativen, Maßnahmen und Projekte, die mit ihrem lokalen Engagement einen bedeutenden Beitrag zur Umsetzung der integrationspolitischen Leitziele der Stadt leisten. Bewerbungsschluss für den zehnten Freiburger Integrationspreis ist der 26. November.

Für die Bewerbung gibt es gesonderte Bewerbungsbögen für Einzelpersonen oder für Initiativen, Gruppierungen und Unternehmen. Diese können ab sofort online ausgefüllt werden: www.freiburg.de/integrationspreis. Gerne können zusätzliche Bewerbungsmaterialien (Zeitungsberichte, Fotos, Videos) beigefügt werden. Einzelpersonen, Gruppen und Projekte können sich selbst bewerben oder vorgeschlagen werden.