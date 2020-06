Allgemein | Juni 2020 | von Redaktion

Freiburger Hochschultage für Nachhaltigkeit 2020

Die Freiburger Hochschultage für Nachhaltigkeit finden in diesem Jahr vom 15. Juni bis 19. Juni statt. Geboten wird ein vielseitiges Programm, das jeden Tag neue Online-Veranstaltungen rund um die Themen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit präsentiert. In diesem Jahr thematisieren die Online-Veranstaltungen unter anderem die Themen Offsetting, nachhaltige Mode, Permakultur, Divestment und den Zusammenhang von Klimapolitik und Geschlechtergerechtigkeit. Wie bereits in den Jahren zuvor werden die Hochschultage für Nachhaltigkeit von Freiburger Studierendeninitiativen organisiert. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos. Auf der Homepage und der Facebook-Seite stehen die Zoom bzw. Youtube-Links zur Teilnahme bereit.

Das komplette Programm der Freiburger Hochschultage für Nachhaltigkeit vom 15.6.-19.6.:

Montag, 15.06.2020

16-18 Uhr: Konkurrenzfähig mit umweltfreundlichen Produkten – geht das? (VAUDE) (Mehr Infos hier)

18-20 Uhr: CO2-Reduktion in der Wissenschaft – das Thema Dienstreisen (Mehr Infos hier)

20-22 Uhr: Notfalleinsatz Planet Erde – Ein Webinar zu Klimakrise und Gesundheit (MIO) (Mehr Infos hier)

Dienstag, 16.06.2020

16-18 Uhr: Palmöl – ermöglichen Zertifizierungen eine nachhaltige Produktion? (Mehr Infos hier)

18-20 Uhr: Offsetting – Kosmetik oder wertvoller Beitrag zum Klimaschutz?

(Mehr Infos hier)

20-22 Uhr: Divestment und Klimagerechtigkeit – Fossil Free (Mehr Infos hier)

Mittwoch, 17.06.2020

16-18 Uhr: Vernetzungstreffen für Nachhaltigkeitsinitiativen (Mehr Infos hier)

18-20 Uhr: Klares Wasser – Klare Sache? – Ein Workshop zum nachhaltigen Umgang mit Wasser (Health for Future) (Mehr Infos hier)

20-22 Uhr: Geschlechtergerechtigkeit und Klimapolitik (Mehr Infos hier)

Donnerstag, 18.06.2020

16-18 Uhr: Warum wir (in Freiburg) eine Verkehrswende brauchen (Mehr Infos hier)

18:30-20 Uhr: Jung, Wild und Grün (Mehr Infos hier)

20-22 Uhr: Permakultur – Natur und Landwirtschaft in Harmonie? (Mehr Infos hier)

Freitag, 19.06.2020

16-18 Uhr: Wasserstoff – Zukunft oder Zeitverschwendung (Mehr Infos hier)

18-20 Uhr: Zwei Krisen mit einer Klappe – von wissenschaftlichen zu transformativen Perspektiven auf Corona- und Klimakrise, Health for Future (Mehr Infos hier)

20-22 Uhr: Dance for Future, ARTIK (Mehr Infos hier)