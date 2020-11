Freiburger Duo „Einfach so“ veröffentlicht Musikvideo zum Thema Fair Fashion

Das Freiburger Duo „Einfach so“, bestehend aus Cäcilia Bosch & Ansgar Hufnagel, veröffentlicht am Sonntag, 15. November, 18 Uhr ihr neues Musikvideo „Jackpot“ zum Thema Fair Fashion auf dem YouTube-Kanal „Duo Einfach so“. In Zeiten, in denen Bühnenbretter und Scheinwerferlicht leider noch weit weg von der Realität liegen, ist die Veröffentlichung von Videos und virtuellen Formaten ein kleiner kultureller Lichtblick und Grund zur Freude. Das Projekt “Jackpot” steht im Zeichen einer interkulturellen Vernetzung und Unterstützung, durch die gemeinsame Visionen entstehen. An der Realisierung des Videoprojekts haben sich zahlreiche Freiburger Läden mit fairer Mode in Form von Sponsoring, Ausstattung der Requisite und Mitbewerben beteiligt. Mit dabei waren: Suslet, Blickfang, Zündstoff, be it!, der Weltladen Gerberau, Hängemattenglück, Fairjeans, der Boardshop und die Kleiderei. Gedreht wurde in der athmosphärischen Säulenhalle des E-Werks. Zu erwarten ist ein beschwingter Reggaebeat, auf den die beiden Poetrykabarettist*innen mit gekonnten Reimen ihre Botschaften für eine Fashionrevolution und faire Standards im Modekonsum verbreiten.

Weitere Infos: www.duoeinfachso.de