Freiburger Blues auf dem Weg an die deutsche Spitze: Das Trio Tipitina nimmt an der German Blues Challenge teil

Mit klassischem Blues, treibendem Boogie Woogie und rockigen Anklängen gehört das Trio Tipitina zu den vielversprechendsten Formationen der deutschen Blues-Szene. Die Band aus Freiburg und Waldkirch wurde erneut für die German Blues Challenge nominiert, einem Wettbewerb, der bundesweit als Sprungbrett für Blues-Musiker:innen gilt. Das Trio, bestehend aus Thomas Scheytt am Klavier, Karoline Dombrowski mit Gesang und Jörn-Paul Weidlich am Schlagzeug, besticht durch ungewöhnliche Instrumentierung und die Individualität der Musiker:innen, die im Zusammenspiel harmonieren.

In den Darbietungen des zuletzt 2023 für die German Blues Challenge nominierten Trios spielt das Piano eine zentrale Rolle, von Melodie über Begleitung bis hin zu Soli und perkussiven Elementen. Scheytts kraftvolles Spiel verleiht dem Trio eine unverkennbare Seele. Bekannt als Solokünstler und Pianist der Band Boogie Connection spielt Scheytt bereits seit mehr als 15 Jahren in verschiedenen Formationen mit Schlagzeuger Weidlich zusammen. Das Schlagzeug wechselt in rhythmischer Absprache zum Piano seine Rolle als Rhythmik-, Melodie- und Soloinstrument. Zuweilen geht Weidlich auf den Cajon über, einer aus Peru und Kuba stammenden Kistentrommel. Aufgrund seines musikalischen Gespürs prägt er das melodische Bild der Band, ohne sich in den Vordergrund zu spielen. Das Trio wird durch Dombrowskis Stimme vollendet, die sich mit Leichtigkeit in das instrumentale Zusammenspiel einfügt. Sie setzt Akzente in dem vertrauten Duo aus Klavier und Schlagzeug und begibt sich auf Augenhöhe mit den Instrumentalisten.

Blues Challenge

Die German Blues Challenge ist ein jährlicher Wettbewerb für aufstrebende Blues-Musiker:innen in Deutschland. Organisiert wird die Challenge vom Verein Baltic Blues e.V. in Eutin. Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgt durch eine Umfrage unter Fachjournalist:innen, Veranstalter:innen und Produzente:innen. Die acht am häufigsten genannten Kandidat:innen werden ermittelt und zur öffentlichen Online-Abstimmung gestellt, wobei die fünf Gewinner zu einem Wettbewerb nach Eutin eingeladen werden, um dort ein 30-minütiges Konzert zu geben. Der Sieger wird von einer Fachjury gemäß den Vorgaben der European Blues Union bestimmt. Die Gewinner können Solist, Duo oder Band sein und erhalten die Möglichkeit, im folgenden Jahr an der European Blues Challenge teilzunehmen. Zudem besteht die Chance, bei der darauffolgenden International Blues Challenge in Memphis, Tennessee mitzuwirken. Neben der Entscheidung über die Gewinner erfolgt bei der Veranstaltung in Eutin auch die Verleihung der German Blues Awards.