Forschungsprojekt „Wertbildung im Dialog“ lädt Menschen in der Region Freiburg ein, mitzumischen

„Was sind Ihnen Leistungen für nachhaltiges Wirtschaften aus der Landwirtschaft wert?“ – Mit dieser Frage werden die Menschen in der Region Freiburg eingeladen, mitzumischen. Das Forschungsprojekt „Wertbildung im Dialog“ gibt den Anstoß mit einer Umfrage.

Landwirtschaftliche Betriebe stellen nicht nur Nahrungsmittel her. Sie wirken vielfältig auf die regionalen Umweltbedingungen und die wirtschaftliche Entwicklung. Für die Produktion werden natürliche Ressourcen wie Boden und Wasser benötigt, die eng mit den Ökosystemen in der Region verknüpft sind. Die Landwirtschaft prägt unser Landschaftsbild und bietet Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Landwirt*innen leisten viel und sollten dafür gesellschaftliche Anerkennung erhalten. Doch gleichzeitig verursacht die deutsche Landwirtschaft große Schäden an den Ökosystemen. Diese stehen nicht im Verhältnis zum finanziellen Ertrag.

Aktuell besteht das Problem, dass für Nachhaltigkeitsleistungen Kosten und Aufwände entstehen, die Landwirt*innen nicht bezahlt bekommen. Wenn sie diese Leistungen erbringen sollen, muss sich das ändern. Gelder sind vorhanden – die deutsche Landwirtschaft bekommt jährlich 6 Milliarden Euro aus den Fördertöpfen der EU. Doch das Geld wird überwiegend auf die Fläche des Betriebes vergeben.

Was, wenn die Bürger*innen mit entscheiden würden, wohin ihre Steuergelder fließen?

Die Projektpartner haben dazu eine Umfrage gestartet. Mitmachen können alle, die im Stadtkreis Freiburg und den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald wohnen.

Die Forschungsleitung Dr. Jenny Lay-Kumar erläutert: „Bislang ist Nachhaltiges Wirtschaften ein Kostenfaktor – sowohl für die Landwirt*innen als auch für die Konsument*innen. Wir wollen, dass Nachhaltigkeit zum Vorteil wird, indem die Leistungen aus Fördergeldern bezahlt werden. Die Frage, welche Leistungen wie viel wert sein sollen, wollen wir zusammen mit der Freiburger Bevölkerung diskutieren.“

Die Ergebnisse der Umfrage werden anonymisiert und wissenschaftlich ausgewertet.Die Umfrage wird flankiert mit Bildungsangeboten und Dialogveranstaltungen. Denn es sollen nicht nur diejenigen mitmachen, die sich schon mit Landwirtschaft und Nachhaltigkeit auskennen. Richard Tuth vom badenova Innovationsfonds betont: „Das Besondere an diesem Projekt ist, dass es die Region zum Dialog mit der Landwirtschaft aufruft. Der Ansatz, die Bürger*innen über die Vergabe von Fördergeldern mit entscheiden zu lassen, ist innovativ und kann in zukünftigen kommunalen Beteiligungsverfahren genutzt werden.“ Es wäre nicht die erste Innovation, die aus der Region Freiburg in die Welt getragen wird. Im Anschluss an das Projekt soll ein regionaler Fonds für landwirtschaftliche Nachhaltigkeitsleistungen gegründet werden.

Weitere Infos: www.umfrage.wertbildung-im-dialog.de

Zum Projekt:

Das Forschungsprojekt „Wertbildung im Dialog“ läuft von Mai 2021 bis April 2022. Projektpartner sind Regionalwert AG Freiburg, Agronauten e.V., Biomusterregion und Ernährungsrat Freiburg und Region. Gefördert wird das Projekt vom Innovationsfonds Klima- und Wasserschutz der badenova AG & Co. KG. Kontakt: wertbildung@regionalwert-ag.de, www.regionalwert-ag.de/forschungsprojekte-der-regionalwert-ag-freiburg/wertbildung-im-dialog/

Die Umfrage ist verfügbar unter www.umfrage.wertbildung-im-dialog.de.