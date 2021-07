Film zum zweiten Todestag des Kunstsammlers Frieder Burda

Das Museum Frieder Burda in Baden-Baden wird zur zweiten Jährung des Todestages Frieder Burdas am 14. Juli auf seiner Webseite den Film „Frieder Burda – eine Leidenschaft zum Teilen. In Erinnerung“ zeigen. Am Samstag, 17. Juli, findet außerdem, ebenfalls online, ein Gespräch enger Wegbegleiter*innen statt. In Erinnerung bleibt der kunstbegeisterte und öffentlichkeitsscheue Frieder Burda durch seinen unglaublichen Entdeckerblick und seine erstaunliche Privatsammlung. Ihm war schon immer wichtig, dass die Allgemeinheit die ihm so wichtigen Kunstwerke ebenfalls genießen kann. Deshalb sind der Großteil der von ihm und seiner Frau Elke gesammelten Werke seit 2004 im, vom Stararchitekt Richard Alan Meier entworfenen, Museum Frieder Burda in Baden-Baden zu sehen. Das strahlend weiße Gebäude an der historischen Lichtentaler Allee ist jedoch nicht nur ein Ort für Kunstausstellungen, sondern ein Ort der Begegnung. Künstler*innen treffen auf Kunstbegeisterte – Frieder Burda stand selbst im regen Kontakt mit Kunstschaffenden – Werke aus verschiedenen Nationen treffen aufeinander und schaffen gemeinsam ein Ganzes. Frieder Burda drückte dies in seinen eigenen Worten im Katalog zur Ausstellung „Ensemble“ so aus: „Die Spiegelung der beiden Sammlungen, die Gegenüberstellung einzelner Werke deutscher und französischer Künstler zeigt, wie sehr die Kunst verbindet, sich über Grenzen hinweg positiv beeinflusst und ergänzt. Das macht mich froh und bestärkt mich im Glauben an das universell Verbindende der Kunst, ihre Gültigkeit und ihr

Bestehen bleiben über alle Krisen hinweg.“

Der Verlegersohn Frieder Burda absolvierte eine Drucker- und Verlagslehre und wurde im väterlichen Verlagsimperium zum Kaufmann ausgebildet. Er lebte in Deutschland, Frankreich, England und den USA und stellte sich mit seiner Weltgewandtheit und der Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst bewusst gegen die Fokussierung seines Vaters auf den deutschen Expressionismus. Begonnen hatte Frieder Burdas Sammelleidenschaft mit einem Werk des Malers Lucio Fontana, das er auf der documenta in Kassel entdeckte. Dies legte den Grundstein für die

nun über 1000 Werke umfassende Sammlung.