Fest für Natur- und Gartenfreunde: DIGA® – Die Gartenmessen laden vom 13. bis 15. Juni nach Breisach ein

Jetzt ist es amtlich: Gartenarbeit war im Jahr 2024 statista das beliebteste Hobby der Deutschen! Kein Wunder, denn Gartenarbeit hält fit und macht glücklich. Zahllose Hobbygärtner:innen wissen, nirgends kann man besser entspannen, als im eigenen Garten oder auf dem heimischen Balkon. Vom 13. bis 15. Juni lädt das Team der DIGA® – Die Gartenmessen unter dem Motto „Einkaufen – Bummeln – Genießen“ auf das Weinfestgelände nach Breisach ein.

„Unser Messeformat ist seit über 20 Jahren bewährt, und für die Veranstaltung vom 13. bis 15. Juni in Breisach haben wir wieder ein spannendes Portfolio mit zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellerinnen und Ausstellern zusammengestellt“, berichtet Veranstalter Dieter Maier von der SüMa Maier GmbH in Rheinfelden am Hochrhein. Abgerundet wird das Angebot durch einen Gastro-Bereich mit dem besonderen Ambiente des malerischen Breisacher Geländes am Rhein.

Weitere Infos und Tickets: www.suema-maier.de