Allgemein | April 2020 | von Redaktion Erzbistum Freiburg bietet Internetseite zur Gestaltung der Kar- und Ostertage an Weil öffentliche Messfeiern aufgrund der Corona-Pandemie aktuell nicht möglich sind, lädt das Erzbistum Freiburg die Gläubigen dazu ein, über Livestreams die Gottesdienste der Kar- und Ostertage online mitzufeiern. Zudem werden auf einer eigens eingerichteten Internetseite Anregungen und Ideen zur Gestaltung der kommenden Tage gegeben. Damit spricht die Erzdiözese eine klare Botschaft für Christinnen und Christen in einer Zeit der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie aus: Das Osterfest wird in diesem Jahr in der Gemeinschaft aller Gläubigen zuhause gefeiert.

Zahlreiche Formen und Ideen, die Kar- und Ostertage zuhause – alleine oder in der Familie – feierlich zu gestalten, werden auf www.ebfr.de/Ostern2020 vorgestellt. Dazu gehören neben einem Überblick zu Livestreams von Gottesdiensten im Erzbistum Freiburg eine Vielzahl von Gestaltungsvorschlägen, Aktionen und Tipps für die bevorstehenden Tage. So werden beispielsweise von verschiedenen Kirchengemeinden Online-Familien-Gottesdienste zum Anschauen bereitgestellt, sowie unter dem Motto „Zuhause. Ostern. Feiern.“ Gestaltungsideen für Familienfeiern oder kleine Hausgottesdienste gegeben. Über die Internetseite www.ebfr.de/fürbitten können individuelle, selbst verfasste Fürbitten vorgeschlagen werden. Diese werden bei Gottesdiensten im Freiburger Münster wie auch im gesamten Erzbistum verlesen. Im Freiburger Münster werden die Kar- und Ostertage mit täglichen nicht-öffentlichen Gottesdiensten im kleinen Kreis der Mitglieder des Domkapitels und der liturgischen Dienste der Dompfarrei gefeiert. Den Livestream zu diesen Gottesdiensten überträgt die Erzdiözese auf www.facebook.com/erzdioezese.freiburg und www.youtube.com/user/erzbistumfreiburg. Überblick über Livestreams aus dem Freiburger Münster in den Kar- und Ostertagen:Abendmahlsfeier (9. April):

Erzbischof Stephan Burger feiert die Messe vom letzten Abendmahl am Gründonnerstag (9. April) um 20.00 Uhr

Karfreitagsliturgie (10. April)

Die Erinnerung an den Kreuzestod Jesu steht im Mittelpunkt des Karfreitags. Weihbischof Dr. Peter Birkhofer steht der Feier vom Leiden und Sterben Christi am Karfreitag (10. April) um 15.00 Uhr vor.

Feier der Osternacht (11. April)

Höhepunkt der Karwoche ist die Osternacht, in der der Auferstehung Christi gedacht wird. Die Feier der heiligen Osternacht mit Erzbischof Stephan Burger beginnt am Karsamstag (11. April) um 21.00 Uhr.

Pontifikalamt am Ostersonntag (12. April)

Die Auferstehung Christi steht auch im Zentrum des Ostersonntags. Erzbischof Stephan Burger feiert das Pontifikalamt am Ostersonntag (12. April) um 10.00 Uhr.

Festgottesdienst am Ostermontag (13. April)

Das Kapitelsamt am Ostermontag (13. April) wird um 10.00 Uhr mit Domkapitular Thorsten Weil gefeiert.

