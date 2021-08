Erstes Urban Dance Festival in Basel

Die the movement arena öffnet am 3. und 4. September 2021 zum zweiten Mal in Basel ihre Tore. Inmitten der Offenen Kirche Elisabethen wird die Arena aufgebaut und verwandelt die Citykirche für zwei Tagen zum angesagten Treffpunkt der Schweizer Urban Dance Szene. Die the movement arena ist ein Event-Projekt der non-profit Organisation the movement und feierte als Kollaborationsprojekt mit dem Jugendkulturfestival (JKF) im Jahr 2019 ihr erfolgreiches Debüt auf dem Basler Münsterplatz. Am Freitag, 3. September eröffnet the movement das Festival mit einem frei zugänglichen Urban Dance Workshop. Unter der Leitung von Red Bull Dancer Stalamuerte (Crazysweetness) werden Moves in den Disziplinen Breaking, Hip-Hop und Urban Dance Style vermittelt. Die Plätze sind limitiert, first come first serve. Im Anschluss übernehmen insgesamt sechs Tanzgruppen die Arena. Gefreut werden darf sich auf inspirierende Darbietungen der besonderen Art. Der Höhepunkt am Freitag bildet der Open Urban Dance Cypher. Für einen gelungenen Abschluss sorgen die DJs Abi-Lity, Chang Kee Jazz und Feel The Future mit einer stimmungsvollen Party, um den Abend gebührend ausklingen zu lassen.

Am Samstag, 4. September findet das große Highlight des Urban Dance Festivals statt, das International Urban Dance Battle. Führende Performer*innen aus der nationalen und internationalen urbanen Tanzszene treten gegeneinander an. Es werden die kreativsten Seiten der Tänzer*innen herausgefordert und zum gewinnen müssen unterschiedlichste Stile, Freestyle Performances und Techniken gemischt und angewendet werden. Mindestens eine*r der Crew muss einen Hintergrund als B-Boy oder B-Girl haben. Die hochkarätigen Judges BBoy Issue, Perla Perlson und Sweet Rock werden die Battles bewerten und am Ende eine Crew als Winner küren. Für die passenden Battle-Beats sorgen die DJs Jon Kwizera, Catch und Feel The Future. Und wer kommt in einer Citykirche und an einem der bedeutendsten Events der urbanen Schweizer Tanzszene als Host in Frage? Es kann nur einen geben, den B-Boy Host Godfather. Für genügend Spektakel ist garantiert gesorgt!

Weitere Infos: www.themovement.ch