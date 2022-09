Erste Ausgabe des City Colours-Festival für Graffiti & Mural in Freiburg

Das City Colours-Festival geht vom 23.-29. September in die erste Runde! Von Freitag bis Sonntag laden das kulturaggregat und @graffitifreiburg die acht hochkarätigen, internationalen Künstler*innen Horst (Stuttgart), Beat (Freiburg), Birne (Wuppertal), Boa One (Berlin), Laia (Spanien), Boogie (Schweiz), Iman Skyone (Niederlande) und Smy & Fritz (Freiburg) aus den Bereichen Graffiti & Mural nach Freiburg ein. Gemeinsam wird an diesem Wochenende auf einer Fläche von knapp 200 Quadratmetern eine komplette Fassade in der Oltmannstr. 11 neu und kreativ gestaltet. Das Festival lädt dazu ein, die unterschiedlichen Stile der Künstler*innen zu entdecken und mit ihnen an den drei Tagen ins Gespräch zu kommen. Mit dem Leipziger Rapper Harry Breast und Dj Tekx Be lädt das City Colours-Festival am Samstagabend zu einem musikalischen Abschluss ins hilda5 ein.

