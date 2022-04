Eröffnung des Skulpturengartens im Atelier 4e Freiburg

Das Atelier 4e eröffnet am Sonntag, den 1. Mai den Skulpturengarten 2022, der an diesem Sonntag von 11 – 18 Uhr besucht werden kann. Um 11.30 sowie 15 Uhr werden Künstlerführungen angeboten. In der weitläufigen Grünanlage der Galerie 4e können Besucher*innen in der neuen Saison wieder rund 30 figürliche Skulpturen genießen. Neu arrangiert sind Werke von Bettina Eichin, Minu Ghedina, Joachim Klar, Susanne Kraißer, Robert Metzkes, Hans J. Müller, Ben Siegel und Konrad Winzer. Die Vielseitigkeit und Beschaffenheit der ausgestellten Werke geben einen Einblick in aktuelle Ausdrucksformen der Figurativen Kunst. Kunstinteressenten sind zu einem gemütlichen Rundgang eingeladen.

Besuche im Skulpturengarten sind während der Öffnungszeiten der Galerie von Mai bis November möglich. Atelier 4e Galerie, Riegeler Straße 4e im Gewerbegebiet Haid, www.atelier4e.de