Gesundheit | April 2020 | von Redaktion

Erfolgsfaktor gesunde Führung

Das 4. Freiburger Unternehmer-Symposium „Gesunde Führung | Der Erfolgsfaktor für Betriebliches Gesundheitsmanagement“ am 4./ 5. März 2020 im Gesundheitsresort Freiburg und im Restaurant Raben in Horben mit Key Note-Speaker Markus Reithwiesner, CEO Haufe Group, gab Einblicke in die Herausforderungen der VUCA-Welt von heute: Das Kunstwort steht für die Begriffe Volatility (Volatilität bzw. Unbeständigkeit), Uncertainty (Unsicherheit), Complexity (Komplexität) und Ambiguity (Mehrdeutigkeit). Das auch überregional auf viel Interesse stoßende Symposium war ein Plädoyer für den transformationalen Führungsstil.

© Klaus Polkowski

Dabei wurde deutlich, dass diese Weiterentwicklung des „Management by Objectives“ den weiblichen Chefs in die Karten spielt: Überdurchschnittlich viele Frauen in Führungspositionen legen besonderen Wert darauf, als Vorbild wahrgenommen zu werden, kümmern sich mehr um die individuellen Stärken und Schwächen ihrer Mitarbeiter und haben ein besonderes Gespür für Fairness im Umgang miteinander. Das 5. Freiburger Unternehmer-Symposium am 3./4. März 2021 nimmt diesen Faden auf: Hochkarätige Referenten zum Thema „Female Leadership“ werden aufzeigen, warum Frauen oft besser in der Lage sind, bei Mitarbeitern Vertrauen, Loyalität und Inspiration aufzubauen. Weiterführende Informationen unter www.freiburger-unternehmer-symposium.de