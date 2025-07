Einziges Kompetenzzentrum für Schilddrüsenerkrankungen in Baden-Württemberg: St. Josefskrankenhaus von deutscher Fachgesellschaft ausgezeichnet

Das Schilddrüsenzentrum am St. Josefskrankenhaus Freiburg wurde erfolgreich von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) e.V. als Kompetenzzentrum für Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie zertifiziert. Es ist damit derzeit das einzige von der Fachgesellschaft zertifizierte Schilddrüsenzentrum in Baden-Württemberg. Die Auszeichnung bestätigt nicht nur die hohe fachliche Qualität des Zentrums, sondern auch die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit, insbesondere mit niedergelassenen Nuklearmedizinerinnen und Nuklearmedizinern in Freiburg und der Region, mit der Nuklearmedizin der Universitätsklinik Freiburg sowie mit HNO-Fachärztinnen und -ärzten aus Freiburg und dem Umland.

„Der Blick von außen ist für uns ein zentraler Baustein der Qualitätssicherung“, betont Prof. Dr. Thorsten Vowinkel, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie am St. Josefskrankenhaus der Artemed Kliniken Freiburg. „Deshalb haben wir uns bereits im Vorfeld für eine auf zwei Jahre ausgeweitete Qualitätsdatenerhebung entschieden – deutlich über das geforderte Mindestmaß hinaus.“

Im Schilddrüsenzentrum werden jährlich zahlreiche Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen durchgeführt. Die häufigsten Krankheitsbilder reichen von gutartigen Vergrößerungen der Schilddrüse mit oder ohne Überfunktion über Schilddrüsenknoten und Schilddrüsenkarzinome bis hin zur Überfunktion der Nebenschilddrüsen (Hyperparathyreoidismus).

Die DGAV-Zertifizierung gilt als Beleg für höchste Behandlungsstandards. Sie basiert auf einem strukturierten Verfahren, das unter anderem die Infrastruktur der Klinik (Strukturqualität), die Einhaltung klinischer Standards (Prozessqualität) und die Behandlungsergebnisse (Ergebnisqualität) bewertet. Nur Einrichtungen mit überdurchschnittlicher Qualität und umfangreicher Erfahrung erhalten das begehrte Zertifikat.

Erkrankungen der Schilddrüse sind weit verbreitet – rund jeder dritte Mensch in Deutschland ist im Laufe seines Lebens betroffen. Eine erfolgreiche Behandlung erfordert deshalb nicht nur Erfahrung, sondern auch die Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen. Im Schilddrüsenzentrum am St. Josefskrankenhaus arbeiten Chirurgie, Endokrinologie, Nuklearmedizin und weitere Fachbereiche eng zusammen – und stimmen individuelle Therapien gemeinsam ab. Ein Großteil der Patientinnen und Patienten kann konservativ behandelt werden. Ist jedoch eine Operation notwendig, ist die hohe Spezialisierung der Operateure entscheidend – nicht zuletzt aufgrund der sensiblen anatomischen Lage der Schilddrüse. Die DGAV-Zertifizierung unterstreicht die besondere Expertise des Zentrums – und gibt Patientinnen und Patienten die Sicherheit, auf eine hochwertige, individuell abgestimmte Versorgung vertrauen zu können.