Ein Traum von Schokolade: Buch und Lesung zu Clara Ritter, die die Welt der Schokolade revolutionierte

Das Autor:innen-Duo Eva-Maria Bast und Jørn Precht stellen am 26. Februar, 18 Uhr, bei einer Lesung und Buchvorstellung im Museum Ritter ihren neuen Roman „Ein Traum von Schokolade“ vor, der sich der Geschichte Clara Ritters und der Schokoladenfabrik Ritter Sport widmet. „Machen wir eine Schokolade, die in jede Jackentasche passt, ohne zu brechen und das gleiche Gewicht wie eine normale lange Tafel hat.“ – Mit dieser ebenso einfachen wie genialen Idee hat Clara Ritter die Schokoladenwelt revolutioniert. 1932 hat sie das Schokoladenquadrat erfunden, dem sie den Namen Ritter’s Sport Schokolade gab und damit den Grundstein für eine der bekanntesten Marken Deutschlands legte. Ihr Werdegang führt von ihrer Kindheit und Jugend auf der Schwäbischen Alb bis hin zu ihrem Wirken als Unternehmerin in Waldenbuch, jenem Städtchen zwischen Stuttgart und Tübingen, in dem Ritter Sport bis heute zu Hause ist.

Im Konditormeister Alfred Eugen Ritter fand die junge Clara ihren kongenialen Partner. Alfred entwickelte süße Köstlichkeiten und Clara wurde zur vorausschauenden Unternehmerin. Gemeinsam gelang es dem Duo, den Widrigkeiten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Trotz, ein blühendes Unternehmen aufzubauen, das ihr Sohn Alfred Otto ebenso weiterentwickelte wie ihre Enkel, und in deren Tradition heute die vierte Generation der Familie Ritter steht. Der Roman beruht auf historischen Fakten, illustriert durch fiktive Handlungen und Dialoge. So entsteht ein neuer Blick auf Clara Ritter, die viel mehr war als nur der kreative Kopf hinter dem Schokoladenquadrat.

