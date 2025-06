Ein Sommer voller Musik auf dem Zelt-Musik-Festival: Das ZMF-Programm im Überblick

Das Zelt-Musik-Festival verwandelt den Freiburger Sommer für 19 Tage, vom 16. Juli bis 3. August, in ein vielfältiges Kulturereignis mit einem beeindruckenden Hauptprogramm, stimmungsvollen Clubnights an den Wochenenden, abwechslungsreichen Workshops, Mitmachaktionen, einem bunten Kinderprogramm und einem kostenlosen Rahmenprogramm.

Am 16. Juli startet das Festival mit dem deutschen Rapper GReeeN um 20 Uhr im Zirkuszelt. Nach vier Alben, die es teilweise unter die Top 10 der deutschen Album Charts schafften, katapultierte ihn die Glückskind-EP im Juni 2023 zum Superstar. Knapp 1 Jahr nach der Veröffentlichung der Single Panama entsteht ein viraler Hype um GReeeNs Single, sodass diese im Juli 2024 Platz 1 der Spotify-Charts belegte. Parallel dazu startet um 20:30 Uhr im Badische-Zeitung-Zelt die Indie-Folk Band Black Sea Dahu mit dem Streichquartett Amour sur Mars. Die Synergie aus dem atmosphärischen Sound der Band und der intensiven Wärme des Streichquartetts entführt die Zuhörenden in ferne Welten.

Irie Révoltés sind zurück! Nach 17 Jahren Bandgeschichte, unzähligen politischen Aktionen und über 500 Konzerten in 25 Ländern hatten sich die fünf Musiker 2017 verabschiedet. Nun schließt sich die Band für eine einjährige „Irieunion“ wieder zusammen und spielt am 17. Juni, 20 Uhr im Zirkuszelt. Mitreißender Crossover aus orientalischen Bläsern und hypnotischen Grooves bietet Äl Jawala um 20:30 Uhr im BZ-Zelt. Ihr weltoffener Sound bewegt sich spielerisch zwischen Balkan Brass, Arabic Roots und entspannten Afrobeats.

Vorhang auf für Siegfried & Joy: Mit glühender Energie und goldener Euphorie stürmen die Zauberer die Bühne des Zirkuszelts am 18. Juni, 20 Uhr (ausverkauft). Verlegt aus 2024 bietet der in Simbabwe geborene Kelvin Jones um 20:30 Uhr im BZ-Zelt eine Mischung aus europäischen und afrikanischen Einflüssen. Mit ein bisschen retro, zwischen tanzbarem Pop und den treibenden Afrobeats taucht Jones in die eigene Identität ein.

Die Berliner Punkband Beatsteaks schreibt seit bald dreißig Jahren Geschichte im Gitarrenrock. Mit ihrem neunten Studioalbum „Please“ rocken sie am 19. Juni, 20 Uhr das Zirkuszelt. Im BZ-Zelt legt um 20:30 Uhr die deutsche Musikerin Ellice los. Durch ihre Teilnahme bei The Voice Kids erlangte sie einen festen Platz in der deutschen Indie-Pop-Szene. Ihre klare Stimme und ehrlichen Texte thematisieren vor allem Liebe und Herzschmerz.

Die Grammy- und Tony-Award-Preisträgerin Dee Dee Bridgewater gewann zuletzt den Preis für das beste Jazz-Gesangsalbum. Mit ihrem Quartett „We Exist!“ tritt sie am 20. Juni, 19:30 Uhr im Zirkuszelt bei einem Sitzplatzkonzert auf. The Hooters stehen seit 45 Jahren auf der Bühne mit einem Mix aus Rock, Reggae und Folk-Elementen. Ihre Jubiläumstour macht um 21 Uhr halt im BZ-Zelt und begibt sich auf eine Reise durch ihr musikalisches Vermächtnis.

Die vierfache Grammy-Gewinnerin Angélique Kidjo zählt zu den größten Stimmen Westafrikas und setzt sich mit ihrer Musik für soziale Gerechtigkeit ein. Am 21. Juni, 20 Uhr vereint die Musikerin aus Benin im Zirkuszelt Afrobeat, Funk und Jazz zu einem globalen Sound mit politischer Botschaft. Das Gismo Graf Trio steht für virtuosen Gypsy-Jazz mit nur zwei Gitarren und einem Kontrabass. Gemeinsam mit dem niederländischen Jazz-Gitarristen Stochelo Rosenberg interpretieren sie Klassiker und Eigenkompositionen um 20:30 Uhr im BZ-Zelt.

Die Rocker von Element of Crime um Sänger Sven Regener sind seit Jahrzehnten eine feste Größe der deutschsprachigen Musikszene. Zwischen Chanson, Rock und Melancholie erzählen sie von Liebe, Verlust und Lakonie. Ihre Texte gelten als moderne Poesie mit Kultstatus und sind am 22. Juni, 19:15 Uhr im Zirkuszelt zu erleben. Rainer von Vielen bringt um 20:30 Uhr im BZ-Zelt eine explosive Mischung aus Electro, Indie und Weltmusik auf die Bühne. Die gesellschaftskritischen Texte der Allgäuer Alternative-Band treffen auf tanzbare Beats.

Am 23. Juli, 19:30 Uhr trifft Soap&Skin auf das Philharmonische Orchester Freiburg unter der Leitung von André de Ridder. Die österreichische Künstlerin Anja Plaschg aka Soap&Skin spannt im Zirkuszelt einen dramatischen Klangbogen zwischen Intimität und Orchesterwucht. Unter dem Motto „Crosby, Stills, Nash & More“ bringen The Brothers und Freiburger Gäste um 20:30 Uhr im BZ-Zelt die Harmonien des Folk-Rock zurück. Die Tribute-Formation zelebriert die Songs der legendären US-Band und der dominierenden Künstler:innen dieser Epoche mit großer Spielfreude.

Die Ikone des Punks und der Poesie, Patti Smith, kommt mit ihrem Quartett am 24. Juli, 20 Uhr ins Zirkuszelt. Ihre Texte sind politisch, wütend und zärtlich zugleich. 50 Jahre nach dem Erscheinen ihres Albums Horses weiß die Künstlerin und Autorin noch immer ihren Kampfgeist zu vermitteln. Twäng! steht für A-capella-Pop made in Freiburg. Die Gruppe spielt voller Dynamik und satten Beats um 20:30 Uhr im BZ-Zelt.

Anastacia begeistert seit Jahren mit ihrer kraftvollen Soulstimme und weltweiten Hits wie „I’m Outta Love“ oder „Sick and Tired“. Am 25. Juli, 20 Uhr bringt sie das Zirkuszelt mit ihrer energiegeladenen Live-Show zum Kochen. Les Yeux d’la Tête verbinden französischen Chanson mit Weltmusik und urbanem Swing. Ab 20:30 Uhr im BZ-Zelt sorgen sie mit Bläsern, akustischen Gitarren und viel Charme für ausgelassene Stimmung.

Bosse ist bekannt für seine lebensnahen Texte und tanzbaren Deutschpop. Seit über 20 Jahren überzeugt der sympathische Musiker mit Hits, Haltung und sozialem Engagement. Am 26. Juli, 20 Uhr lädt er im Zirkuszelt zu einem mitreißenden Konzert zwischen Euphorie und Nachdenklichkeit. Der aufstrebende deutsche Musiker Dominik Hartz mischt Indie-Pop mit Rap und elektronischen Elementen. Der charismatische Musiker überzeugt um 20:30 Uhr im BZ-Zelt mit feinem Gespür für Melodien und modernem Sounddesign.

Lea gehört zu den wichtigsten Stimmen des deutschen Pop. Mit introspektiven Texten und emotionalem Gesang begeistert sie am 27. Juni, 20 Uhr im Zirkuszelt. Ihre Songs über Liebe, Sehnsucht und Selbstfindung treffen mitten ins Herz. Deutsche Pop-Songs auf Italienisch bietet die Crucchi Gang um 20:30 Uhr im ehemaligen Spiegelzelt. Die All-Star-Band rund um Francesco Wilking verleiht bekannten Stücken ein ganz neues Flair und entführt in das sommerliche Italien.

Die Rockröhre und italienische Musiklegende Gianna Nannini bringt ihre großen Hits wie „Bello e impossibile“ live ins Zirkuszelt am 28. Juli, 20 Uhr (ausverkauft). Ihre unverkennbare Stimme und leidenschaftliche Bühnenpräsenz sorgen für Gänsehautmomente. Das österreichische Duo Cari Cari erschafft Klangwelten zwischen Blues, Cinematic Sound und Indie-Rock-Vibes. Mit Mundharmonika und minimalistischen Arrangements spielt das Duo ab 20:30 Uhr im BZ-Zelt cineastische Songs mit Retro-Charme.

Die dänische Vocal-Band POSTYR und die niederösterreichische Gruppe Zwo3Wir gestalten gemeinsam die A-cappella-Nacht im Zirkuszelt. Am 29. Juli, 19:30 Uhr begeistern sie mit motivierender Popmusik, vielschichtigen Harmonien und elektronischen Sounds – alles nur mit Stimme erzeugt. Davide Martello ist bekannt als reisender Friedenspianist mit selbst gebautem Straßenflügel. Um 20 Uhr verwandelt er das BZ-Zelt in eine Oase der Ruhe und ist dabei berührend, spontan und zutiefst menschlich.

Il Civetto liefern lässigen Deutsch-Pop, der von Berlin aus den Sommer bringt. Am 30. Juli, 19:30 Uhr wird das Zirkuszelt zur Tanzfläche voller sorgloser Ohrwürmer. Die Gruppe Broken Brass mischt um 20:30 Uhr im BZ-Zelt klassischen Brass-Sound mit modernem Funk, Hip-Hop und Soul. Mit Bläsern und pulsierenden Rhythmen zeigen sie wie vielfältig Brass-Musik sein kann.

Der selbst ernannte „Gott des Schlagers“ Christian Steiffen bringt seine ironisch-überdrehte Show am 31.Juli, 20 Uhr ins Zirkuszelt. Zwischen Pathos und Persiflage ist kein Platz für Langeweile. Folk­rock mit Mittelalter-Anleihen und Heldenpathos spielen d’Artagnan um 20:30 Uhr im BZ-Zelt. Die „Musketier-Rocker“ liefern eingängige Melodien, Mitsing-Refrains und Bühnenspektakel.

Ennio vereint minimalistische Arrangements mit ehrlichen Texten zu modernen Indie-Pop-Melodien. Mit seiner introspektiven Art begeistert er am 1. August, 20 Uhr im Zirkuszelt. Schmutzki stehen für lauten, ehrlichen Punkrock aus Stuttgart. 2023 überraschten sie mit dem Album „Schmutz de la Schmutz“, das 30 lange verschollene Songs aus den letzten 12 Jahren vereinte. Um 20:30 Uhr bringen sie das BZ-Zelt mit klarer Haltung, schnellen Riffs und jeder Menge Festivalspirit zum Kochen.

Das österreichische DJ-Duo Kruder & Dorfmeister gelten als Pioniere des Downbeat- und Trip-Hop-Sounds. Am 2. August, 20 Uhr begeistern sie das Zirkuszelt mit Elekto-Sounds, die mit verschiedenen Genres verwoben werden. Eine Fusion aus Brass, Rap und Empowerment bringt Moop Mama mit ihrer Frontfrau Älice auf die Bühne. Die energetische Formation liefert um 20:30 Uhr im BZ-Zelt politischen Hip-Hop mit Bläserdruck.

Den Abschluss des ZMF macht am 3. August, 20 Uhr Amy Macdonald im Zirkuszelt. Ihre ehrliche und eingängige Musik steht für schottischen Folkpop mit Herz und Haltung. Sie verabschiedet das ZMF bei einem stimmungsvollen Abend mit Hits wie „This Is The Life“ und „Don’t Tell Me That It’s Over“. Der Kabarettist Willy Astor bringt feinsinnigen Humor und virtuose Musik ins BZ-Zelt. Um 19 Uhr begeistert der Wortakrobat mit seinen Klangspielen und charmantem Witz.

