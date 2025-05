Ein Fest für Weinliebhaber: Der Winzerhof Linder in Endingen am Kaiserstuhl lädt im Mai zum NaturWeinGarten ein

Der Winzerhof Linder in Endingen am Kaiserstuhl lädt am 24. Mai, ab 11 Uhr zum ersten NaturWeinGarten im Weingut ein. Was als Trend anfing, gehört mittlerweile auch in Deutschland zum Weinmarkt dazu: der Naturwein.

Über 25 Weingüter stellen ihre besten biologisch bewirtschafteten Naturweine in dem parkähnlichen Garten des Winzerhofs vor. Neben acht Weingütern aus dem Elsass und drei aus der Schweiz präsentieren auch 19 Weingüter aus ganz Deutschland ihre naturbelassenen Weine. Die Hälfte der deutschen Anbieter stammen aus Baden, eine Handvoll sogar vom Kaiserstuhl. Sie alle entsprechen höchsten Produktionsstandarts und versprechen ein herausragendes Weinerlebnis.

Verkostet und gekauft werden kann eine Auswahl von durchschnittlich fünf Weinen je Weingut, also etwa 150 Naturweine insgesamt. Was in Deutschland noch als Under Dog gilt, wird bereits in die ganze Welt exportiert. Der aus biologischem Anbau hergestellte Naturwein wird ohne Zuführung von Weinbereitungsmitteln produziert. Also schlicht Wein mit der einzigen Zutat: Trauben. Er vergärt immer spontan, egal wie lange es dauert und muss von Hand gelesen worden sein. Für das leibliche Wohl im Naturweingarten ist gesorgt mit Käse und Grillleckereien des Melcherhof, dem Old Boy Foodtruck des badisch-amerikanischen Geoff de Forest sowie Popcorn und Waffeln aus dem Hause Linder.

Weitere Infos & Tickets: winzerhof-linder.de