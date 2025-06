Ein Fest der internationalen Freundschaft: Hinterzarten feiert seine jubilierende Städtepartnerschaft mit Eguisheim

Am 22. Juni wird in Hinterzarten ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert: Vor fast 60 Jahren begann die Freundschaft zwischen Hinterzarten und dem elsässischen Eguisheim – eine Verbindung, die vor 20 Jahren in einer offiziellen Städtepartnerschaft mündete. Seitdem ist die Freundschaft stetig gewachsen: Regelmäßige Begegnungen, lebendiger kultureller Austausch und viele persönliche Freundschaften haben diese Partnerschaft mit Leben gefüllt und sie zu einem echten Beispiel gelebter Völkerverständigung gemacht.

Die Städtepartnerschaft ist weit mehr als ein feierlicher Akt auf dem Papier. Sie ist ein Zeichen dafür, dass Versöhnung und Freundschaft möglich sind, gerade zwischen Regionen wie dem Elsass und Deutschland, die eine lange und mitunter schmerzhafte gemeinsame Geschichte teilen. Die Kriege des 20. Jahrhunderts haben tiefe Spuren hinterlassen, besonders im grenznahen Raum. Umso bedeutsamer ist es, dass heute aus früherer Feindschaft echte Nähe entstanden ist. Solche Partnerschaften tragen aktiv zum europäischen Frieden bei. Sie bauen Brücken, wo einst Grenzen trennten, und fördern gegenseitiges Verständnis durch persönliche Begegnungen und gemeinsamen Austausch.

Der Festtag in Hinterzarten beginnt mit einem feierlichen Gottesdienst um 10:30 Uhr. Einige Geschäfte werden geöffnet sein, bunte Marktstände laden zum Bummeln und Verweilen ein und ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm sorgt für Freude bei Jung und Alt. Kulinarisch dürfen sich die Gäste auf Spezialitäten aus beiden Regionen freuen. Auch für Kinder gibt es ein großes Spiel- und Mitmachprogramm.

Dieses Fest ist nicht nur eine Gelegenheit zum Feiern, es ist auch ein sichtbares Zeichen dafür, wie wichtig und lebendig die europäische Idee auf kommunaler Ebene sein kann. Hinterzarten und Eguisheim zeigen, wie Verständigung gelingt: mit Offenheit, Herzlichkeit und dem festen Willen, einander kennenzulernen und miteinander zu wachsen.